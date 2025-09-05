Δείτε live την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: «Πατριωτική εισφορά σε υψηλά εισοδήματα υπέρ των νέων»

Την πρότασή του για ριζική αλλαγή του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της χώρας παρουσιάζει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας , από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit.

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού για το «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» έρχεται μόλις μία ημέρα πριν την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, και αναμένεται να πυροδοτήσει συζητήσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να επιτεθεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατηγορώντας την για «μεροληπτική ανάπτυξη υπέρ του πλούτου» που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, θα παρουσιάσει την εναλλακτική του πρόταση: ένα συνολικό σχέδιο για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ» με ορίζοντα το 2030, που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας.

Στο επίκεντρο της ομιλίας θα βρεθούν επίσης η ενεργειακή ασφάλεια και το δημογραφικό, ζητήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούν άμεσες και στρατηγικές παρεμβάσεις.

