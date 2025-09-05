Τραπεζώματα και ευγένειες στη Θεσσαλονίκη

Δεν ξέρω αν φταίει η θάλασσα, η ομορφιά της πόλης ή αν είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που πάντα κρατούν έναν πολιτικό πολιτισμό, παρά τις σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις.



Να μην σας τα πολύ λέω, οι κατάσκοποι μου στη Θεσσαλονίκης εντόπισαν σε γνωστό εστιατόριο της πόλης, δύο διαφορετικές παρέες. Στη μία βρίσκονταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και στην άλλη, ο πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλειάδης, με την βουλευτή του κόμματος, Πόπη Τσαπανίδου.



Δηλαδή, δύο άνθρωποι που εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, οι άνθρωποι που στη συμπρωτεύουσα τους είδαν να χαιρετιούνται, να ανταλλάσσουν και κάποιες κουβέντες. Το μόνο, που άκουσαν ήταν τον Κώστα Κυρανάκη να ρωτάει τι ώρα είναι η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.



Από ευγένεια, φαντάζομαι…