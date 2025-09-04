Μητσοτάκης: Θετική ατζέντα ενόψει ΔΕΘ και σποραδικά «πυρά» από το Μαξίμου προς τον Τσίπρα

Mε μία ανάρτηση του στην πλατφόρμα του Tik Tok, ώστε να διεισδύσει το κυβερνητικό μήνυμα και σε πιο νεανικά ακροατήρια, που παγίως πλέον δεν προτιμούν τους παραδοσιακούς αγωγούς ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κωδικοποιήσει τα κύρια κυβερνητικά πεπραγμένα τον Αύγουστο, ανοίγοντας κατ ουσίαν το δρόμο για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) μεθαύριο από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την παράδοση στην κυκλοφορία του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, την αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την απονομή άδειας λειτουργίας στα 4 πρώτα μη κρατικά ΑΕΙ, τον διορισμό σχεδόν 9000 μονίμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία, τον μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις από ATM ελληνικών τραπεζών, τη νέα επέκταση κατά 5 χιλιόμετρα στο φράχτη του Έβρου, τη σημαντική μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη ελέω των πρόφατων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, αλλά και την κατάθεση στη Βουλή του προγράμματος της κυβέρνησης για κοινωνική αντιπαροχή και προσιτή στέγη αξιοποιώντας περιουσία του Δημοσίου.

Όπως το θέτουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση της θετικής ατζέντας, καθώς αυτή η επιλογή του χαρίζει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των κύριων πολιτικών του αντιπάλων.

Μάλιστα και εν όψει της αυριανής παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα από το Συνέδριο του Economist το κυβερνών κόμμα έσπευσε να αξιοποιήσει τις δημοσιοποιηθείσες συνομιλίες του πρώην συγκυβερνήτη του, Πάνου Καμμένου με την κρητική μαφία. Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «μιλώντας πολιτικά πρόκειται για την καλύτερη διαφήμιση του rebranding που επιχειρεί ο κ. Τσίπρας» συνεχίζοντας την πρακτική των τροχιοδεικτικών βολών εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Πάντως, ένα 24ώρο πριν από την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, κυβερνητικές πηγές φρόντισαν από χθες να δώσουν το στίγμα των επικείμενων πρωθυπουργικών εξαγγελιών επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών» και διερωτώμενες χαρακτηριστικά «για ποιο λόγο να μη δώσουμε τα χρήματα απευθείας στους πολίτες αλλά να τα δώσουμε στους ενδιάμεσους και να είμαστε στο έλεός τους; Για ποιο λόγο η αντιπολίτευση επιμένει σε αυτή την πρόταση;».

Επίσης, τα ίδια πρόσωπα υπογραμμίζουν ότι «η διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ότι αυτά που λέει τα κάνει πράξη» επιμένοντας ότι «το 1,5 δισ. που θα δώσουμε δεν είναι τα «ματωμένα» πλεονάσματα που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο».

Χθες, εξάλλου, ο πρωθυπουργός προήδρευσε του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «δεν νοείται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας χωρίς μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια και στις εξαγωγές» καθώς είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση θεωρούν τη θετική πορεία της οικονομίας ως ένα από τα σημαντικότερα όπλα στην κυβερνητική φαρέτρα.