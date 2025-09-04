Εκστρατεία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη για τον Τσίπρα παρά τη στάση Φάμελλου

Με ομιλία ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να μοιάζει η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, καθώς παρόντες θα είναι αρκετοί βουλευτές και πολλά στελέχη του κόμματος.

Η απουσία του Σωκράτη Φάμελλου από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού δεν φαίνεται, πάντως, να επηρεάζει τους παροικούντες την Κουμουνδούρου, αφού καθημερινά αυξάνονται τα πρόσωπα που δηλώνουν ότι θα παραστούν στη συμπρωτεύουσα, έστω και για λίγες ώρες.

Αυξάνονται και πληθαίνουν

Με δεδομένο ότι το γραφείο του Αλ.Τσίπρα δεν εμπλέκεται στη διοργάνωση της εκδήλωσης, είναι δεδομένο πως δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει όσους και όσες επιθυμούν να παραστούν. Παρά ταύτα, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι θα βρεθούν στη συμπρωτεύουσα – χωρίς να υπάρχει καμιά κινητοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, εκεί θα βρίσκονται η Κατερίνα Νοτοπούλου (η οποία συμμετέχει στις εργασίες του συνεδρίου), ο Χάρης Μαμουλάκης, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Καραμέρος και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Επίσης, τον Σ.Φάμελλο θα εκπροσωπήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Χρήστος Γιαννούλης, ενώ εκεί θα είναι και οι πρώην βουλευτές Άγγελος Τόλκας και Μάριος Κάτσης.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εν τέλει, να υπάρξουν και άλλες παρουσίες, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι και εκείνες που προσπαθούν να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητες τους στην Αθήνα ή τις εκλογικές τους περιφέρειες και να έρθουν. Έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα.

«Κλιμακώνει» η Αμαλίας

Την ίδια στιγμή, από τη λεωφόρο Αμαλίας ανεβάζουν στροφές, με καθημερινές αναρτήσεις αποσπασμάτων από παλιότερες ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, στα κοινωνικά δίκτυα. Την Τετάρτη, ήταν η σειρά που αποσπάσματος για τον «Νέο Πατριωτισμό», δηλαδή της πολιτικής «πλατφόρμας» που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη εκδήλωση του Ινστιτούτου του.

Είναι προφανές ότι ο πρώην πρωθυπουργός, στην ομιλία του στον Economist, θα επιτεθεί εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δώσει για ακόμα μια φορά το δικό του «στίγμα» και τη νέα του σκέψη για τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, με ορίζοντα το 2030.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του την τελευταία διετία, δουλεύουν «πυρετωδώς» τα τελευταία 24ώρα, έτσι ώστε η νέα δημόσια τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, να αποτελεί μια ηχηρή παρέμβαση.