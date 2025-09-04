H Όλγα δεν θα πάει στον Τσίπρα (μη πάει ο νου σας στο κακό)

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, στο Συνέδριο του Economist, αποτελεί το μεγάλο talk of the town στην πάλαι ποτέ «Κυβερνώσα Αριστερά» - και όχι μόνο. Χαμός για μια πρόσκληση, άνοδος βουλευτών και στελεχών και όλοι αυτή η κινητικότητα για τα «μάτια» του πρώην πρωθυπουργού.

Είναι, λοιπόν, δεδομένο ότι θα συζητηθεί για τα καλά η όλη ιστορία. Και θα σχολιαστεί εντόνως το ποιοι πήγαν, αλλά και το ποιοι απουσίασαν, αφού είδη σχολιάζεται η επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να μην παραστεί.

Εγώ ξέρω ότι θα υπάρξει ακόμα μια «ηχηρή» απουσία, αυτή της Όλγας Γεροβασίλη. Μα καλά -θα σκεφτεί κάποιος- είναι δυνατόν να απουσιάσει ένα πρόσωπο τόσο συνδεδεμένο με τον Αλ.Τσίπρα, από ένα τέτοιο event;

Για να μην πάει ο νους σας στο κακό, σας ενημερώνω από πριν ότι δεν υπάρχει τίποτα περίεργο στην απουσία της Γεροβασίλη, ούτε έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις τους. Απλά έχει μια ανειλημμένη κοινωνική υποχρέωση στα Χανιά, που δεν της επιτρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα.

Για να προλάβω τις «κακές γλώσσες» τα γράφω, όχι για κανέναν άλλο λόγο…