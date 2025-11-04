Κομματικά ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Ο «λογαριασμός» Κασσελάκη στην Πολιτική Γραμματεία

Γενικά, η κατάσταση στην Κουμουνδούρου δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Υπάρχει, όμως, ένας «βραχνάς» που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για τον Σωκράτη Φάμελλο.

Γράφω για τα κομματικά Μέσα Ενημέρωσης, την εφημερίδα «Αυγή» και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5», καθώς το κόμμα-εργοδότης εξακολουθεί να οφείλει αρκετά δεδουλευμένα στους εργαζόμενους.

Μάλιστα, για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, την Τετάρτη. Πάντως, για να είμαι δίκαιος, τα χρωστούμενα τα «κληρονόμησε» ο Σωκράτης Φάμελλος από την εποχή της ηγεσίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Τρεις ολόκληρους μισθούς είχε βάλει «μέσα» τον κόσμο ο έκπτωτος...