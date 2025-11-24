Τσίπρας: Για τις επιθέσεις στην Μαρέβα ευθύνεται η... «μανία του Μητσοτάκη»

Δεν ξέρω από που προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες η σπερμολογία ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του θα ήταν σχεδόν απολογητικός για τις επιθέσεις που έκανε συστηματικά το κόμμα του στην Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αλλά κάτι τέτοιο ουδόλως επιβεβαιώθηκε.

Όντως ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» έχει ένα μικρό απόσπασμα που αφορά στη σύζυγο του κ. Μητσοτάκη αλλά...

Κατά τον συγγραφέα, για τη συγκεκριμένη λανθασμένη τακτική ευθύνεται η... «μανία του Μητσοτάκη» που καλλιέργησε το κλίμα οξύτητας:

«Σε κατάσταση πολιορκίας και υπό το κράτος της οργής, υιοθετήσαμε μια τακτική ανάδειξης σκανδάλων, που αφορούσαν όχι μόνο τον Μητσοτάκη, αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητα της συζύγου του. Δεν χρειάζεται να πω ότι όλες μας οι καταγγελίες προέκυψαν από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, που στηρίζονταν σε συγκεκριμένα στοιχεία. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα χρειάζονταν καταγγελίες. Θα αποτελούσαν από μόνες τους αντικείμενο διερεύνησης, ακόμα και λόγο αντικατάστασης του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από το ίδιο του το κόμμα. Στην Ελλάδα, ωστόσο, υπήρχε ένα είδος εθισμού σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, που είχαν φτάσει να ταυτίζουν την πολιτική με τέτοιες συμπεριφορές. Ήξεραν οι πάντες, άλλωστε, ακόμα και οι πιο φανατικοί οπαδοί της Ν.Δ., την οικονομική κατάσταση και την επιχειρηματική δραστηριότητα του Μητσοτάκη και της συζύγου του. Κανένας δεν θα άλλαζε την άποψή του από αυτό».

Αυτό γράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του. Και προφανώς κατά τα γραφόμενα επρόκειτο για ένα ακόμα... λάθος στρατηγικής και όχι συνειδητή επιλογή όπως και πολλά άλλα εμφανίζονται μέσα στις 762 σελίδες της «Ιθάκης».