Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στην Πεύκη - Κλειστή η οδός Δημοκρατίας

Στο σημείο σπεύδει ειδική ομάδα του στρατού.

Η οβίδα που βρέθηκε σε οικοδομή στην περιοχή της Πεύκης. Φωτό: Μητρούσιας Νίκος/INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην Πεύκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για οξειδωμένη ιταλική οβίδα, ενώ στο σημείο αναμένεται το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού Ξηράς προκειμένου να παραλάβει το όπλο.

Κλειστή είναι η Λεωφόρος Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος, προκειμένου οι ειδικοί να περισυλλέξουν με ασφάλεια το αντικείμενο.

