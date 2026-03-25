Παιδιά βρήκαν την οβίδα στην Πεύκη και την πήγαν στους γονείς - «Περνάω από εκεί κάθε μέρα»

Παιδιά φαίνεται πως εντόπισαν την οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία βρέθηκε στην Πεύκη νωρίς το βράδυ της 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής στο Orange Pess, τα παιδιά έπαιζαν όταν ανακάλυψαν τυχαία την οβίδα σε ένα χωράφι.

«Ήταν χωμένη μέσα στο έδαφος και την εντόπισαν. Την πήγαν εκεί που βρίσκονταν οι γονείς τους, γιατί δεν τα πίστευαν», ανέφερε.

Όπως τόνισε, στους γονείς υπήρξε μεγάλη ανησυχία και ανακούφιση για την αποφυγή οποιουδήποτε δυσάρεστου περιστατικού. «Οι γονείς μετά λέγανε πάμε να ανάψουμε κεριά στην εκκλησία», είπε ο κάτοικος. Όπως πρόσθεσε, τρόμαξε και ο ίδιος γιατί «από εκεί περνά κάθε μέρα».

Φωτό: Μητρούσιας Νίκος/INTIME

Η κυκλοφορία στην οδό Δημοκρατίας όπου εντοπίστηκε η οβίδα αποκλείστηκε από το ύψος της οδού Σαλαμίνος, από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Επίσης, οι κάτοικοι απαγορεύεται να πλησιάσουν ή να μετακινήσουν τα οχήματά τους που βρίσκονται σταθμευμένα κοντά στο σημείο.

Η εξουδετέρωση της οβίδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης (26/3) από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού.