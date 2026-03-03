Αναδρομικά: Δεύτερη πληρωμή σε συνταξιούχους του δημοσίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 13 Μαρτίου, η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, όπως κάνει γνωστό η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή (που έγινε σύμφωνα με το σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023), αφορά σε 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Περιπτώσεις χωρίς καταβολή

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, 3.072 συνταξιούχοι δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, δεν διαπιστώθηκε καταβολή αναδρομικών ποσών.



Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.