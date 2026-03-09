ΕΦΚΑ: Υποχωρούν οι εκκρεμείς συντάξεις - Κάτω από 31.000 οι αιτήσεις σε αναμονή παρά το κύμα εξόδου

Μετά από χρόνια συσσώρευσης εκκρεμοτήτων και εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεων σε αναμονή, το τοπίο στις συντάξεις αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει. Παρά το πρωτοφανές κύμα αποχωρήσεων που καταγράφεται στην αγορά εργασίας την τελευταία εξαετία, το απόθεμα των εκκρεμών κύριων συντάξεων στον ΕΦΚΑ φαίνεται να περιορίζεται πλέον κάτω από τις 31.000, σηματοδοτώντας σημαντική βελτίωση στη λειτουργία του συστήματος απονομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ΑΤΛΑΣ Δεκεμβρίου 2025, την περίοδο 2019–2025 καταγράφηκαν 1.356.146 συνταξιοδοτήσεις, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό και αποτυπώνει το μεγάλο κύμα εξόδου από την εργασία της γενιάς των baby boomers.

Μόνο το 2025 υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης 199.450 ασφαλισμένοι, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τη ροή νέων αιτήσεων προς τον ΕΦΚΑ. Παρά την πίεση αυτή, το απόθεμα εκκρεμών κύριων συντάξεων έχει μειωθεί αισθητά.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις περιορίστηκαν σε 13.756, ενώ άλλες 17.017 αιτήσεις βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας χωρίς να έχουν υπερβεί το τρίμηνο που απαιτείται για να καταστούν ληξιπρόθεσμες. Συνολικά, δηλαδή, 30.773 αιτήσεις συνταξιοδότησης παραμένουν σε αναμονή στα συστήματα του Φορέα, χωρίς να υπολογίζονται διεθνείς υποθέσεις και ειδικές κατηγορίες.

Η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από την κατάσταση που επικρατούσε πριν από λίγα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τέλη του 2019 ο ΕΦΚΑ είχε συσσωρεύσει περίπου 170.000 αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης, εκ των οποίων 127.155 βρίσκονταν σε εκκρεμότητα ακόμη και για διάστημα τριών έως τεσσάρων ετών.

Η αυτοματοποίηση επιτάχυνε τις απονομές

Κομβικό ρόλο στη μείωση των εκκρεμοτήτων έπαιξε η αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, η οποία αύξησε σημαντικά την ταχύτητα επεξεργασίας των αιτήσεων.

Σήμερα ο ΕΦΚΑ εκδίδει κάθε μήνα περίπου 15.000 έως 20.000 οριστικές κύριες συντάξεις, ρυθμός που επιτρέπει να καλύπτεται ο όγκος των νέων αιτήσεων χωρίς να δημιουργείται νέο στοκ αναμονής.

Στελέχη του Φορέα επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων εντοπίζεται κυρίως στους μεγάλους αστικούς νομούς, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων. Αντίθετα, στην περιφέρεια οι εκκρεμότητες είναι περιορισμένες και σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται ακόμη και σε μονοψήφια επίπεδα.

Νέα εποχή με την πλήρη ψηφιοποίηση

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στη λειτουργία του ΕΦΚΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, με την πλήρη ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφαλιστικού αρχείου.

Συνολικά 56 εκατομμύρια σελίδες χαρτώου αρχείου, που προέρχονται από 28 πρώην ασφαλιστικούς φορείς, μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει την ασφαλιστική ιστορία εργαζομένων από το 1980 έως σήμερα, καλύπτοντας ουσιαστικά μια περίοδο περίπου 45 ετών.

Η ψηφιοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου 2026 και θα αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΦΚΑ.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και αξιόπιστου ψηφιακού αποθετηρίου ασφαλιστικής ιστορίας για εκατομμύρια ασφαλισμένους, το οποίο θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συντάξεις σε λίγες ημέρες

Με την πλήρη λειτουργία του νέου ψηφιακού συστήματος, η διαδικασία απονομής συντάξεων αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά. Καθώς το σύνολο του ασφαλιστικού βίου των εργαζομένων θα είναι διαθέσιμο ψηφιακά, η επεξεργασία μιας αίτησης θα περιορίζεται κυρίως στον έλεγχο των ηλικιακών και ασφαλιστικών προϋποθέσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις, η απονομή σύνταξης θα μπορεί να ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους αναμονής.

Το ψηφιακό μητρώο ενσήμων θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται μέσα στο 2026 και αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ από τις αρχές του 2027.

Παράλληλα, το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά τις καθυστερήσεις ακόμη και σε σύνθετες περιπτώσεις, όπως αιτήσεις με διαδοχική ασφάλιση, παράλληλη ασφάλιση, ελλιπή δικαιολογητικά ή εκκρεμείς οφειλές, που σήμερα αποτελούν τις πιο απαιτητικές υποθέσεις για την απονομή σύνταξης.