Μπαράζ αναδρομικών σε χιλιάδες συνταξιούχους - Ποιες κατηγορίες πληρώνονται, ποιοι παίρνουν... σειρά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένας νέος κύκλος πληρωμών αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ προς χιλιάδες συνταξιούχους, με τα ποσά σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν ακόμη και τα 7.000 ευρώ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά και αφορούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων, κυρίως συνταξιούχους που είχαν εκκρεμότητες από επανυπολογισμούς συντάξεων, προσαυξήσεις λόγω παράλληλης ασφάλισης ή επιστροφές κρατήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ήδη έχουν ενταχθεί στις πρώτες πληρωμές περίπου 12.000 συνταξιούχοι, ενώ με νεότερη νομοθετική ρύθμιση προστέθηκαν άλλοι 5.500 απόστρατοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Συνολικά, εκτιμάται ότι ο αριθμός των δικαιούχων που θα λάβουν αναδρομικά το επόμενο διάστημα θα φθάσει περίπου τους 50.000 συνταξιούχους.

Αναδρομικά από διορθώσεις στον επανυπολογισμό συντάξεων

Η πρώτη μεγάλη ομάδα αφορά συνταξιούχους στους οποίους καταβλήθηκαν μεν αυξήσεις μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, αλλά δεν είχαν δοθεί τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά.

Περίπου 8.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη πληρωθεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Τα ποσά που λαμβάνουν αντιστοιχούν στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2019 έως τον μήνα κατά τον οποίο διορθώθηκαν οι συντάξεις τους μετά τον επανυπολογισμό.

Οι διορθώσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν σφάλματα κατά τον αρχικό επανυπολογισμό, κυρίως επειδή δεν είχαν ληφθεί υπόψη τα πλήρη στοιχεία των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, όπως ο ακριβής χρόνος ασφάλισης ή οι συντάξιμες αποδοχές.

Προσαυξήσεις για παράλληλη ασφάλιση

Δεύτερη σημαντική κατηγορία αφορά συνταξιούχους που είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία έως το 2016 και αποχώρησαν μετά τον Μάιο του ίδιου έτους.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι συνταξιούχοι έλαβαν την κύρια σύνταξη, όμως η προσαύξηση που αντιστοιχεί στις εισφορές του δεύτερου ταμείου δεν είχε υπολογιστεί ή καταβληθεί. Η προσαύξηση αυτή μπορεί να φθάνει ακόμη και τα 400 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τις εισφορές που είχαν καταβληθεί.

Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί περίπου 1.000 δικαιούχοι, ενώ αναμένονται νέες πληρωμές για επιπλέον συνταξιούχους που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.

Επιστροφές κρατήσεων για απόστρατους

Μια τρίτη ομάδα αφορά απόστρατους και χήρες αποστράτων, οι οποίοι λαμβάνουν αναδρομικά λόγω της μείωσης της κράτησης που επιβαλλόταν βάσει του νόμου 4093/2012.

Η συγκεκριμένη κράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα της κύριας σύνταξης και του μερίσματος που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Με την κατάργηση της κράτησης στα μερίσματα, μειώθηκε το συνολικό ποσό στο οποίο υπολογιζόταν η περικοπή, γεγονός που οδηγεί σε επιστροφές χρημάτων. Ήδη έχουν καταβληθεί αναδρομικά σε 2.972 δικαιούχους, με ποσά που φθάνουν έως τα 4.360 ευρώ και αφορούν επιστροφές για διάστημα 27 μηνών.

Αξίζει, επισης, να σημειωθεί οτι υπάρχει ακομη κατηγορία συνταξιούχων που έχει μπει στο...δρόμο των αυξήσεων. Πρόκειται για στρατιωτικούς συνταξιούχους που έχουν κριθεί ανίκανοι προς εργασία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λόγω τραυματισμού ή βίαιου περιστατικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι συγκεκριμένοι εκτιμάται ότι θα δουν αυξησεις της τάξης των 100 ευρώ τον μήνα και θα τα λάβουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025, όταν δηλαδή τέθηκαν σε ισχύ οι αυξήσεις στους μισθούς των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.