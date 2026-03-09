Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά και πότε πληρώνεται

Θέμα χρόνου θεωρείται η έναρξη του νέου προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων της ΔΥΠΑ, το οποίο προβλέπει την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος έως 750 ευρώ σε όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς τις ώρες εκπαίδευσης. Η διαδικασία προχωρά καθώς δημοσιεύτηκε και το σχετικό ΦΕΚ.

Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης τόσο εργαζομένων όσο και ανέργων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες, την πράσινη οικονομία αλλά και τον οικονομικό εγγραμματισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν εργαζόμενοι άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Προϋπόθεση αποτελεί να μην έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενο κύκλο κατάρτισης του ίδιου έργου, είτε ως άνεργοι είτε ως εργαζόμενοι.

Τα αντικείμενα κατάρτισης και τα δικαιολογητικά

Τα προγράμματα εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ επικεντρώνονται σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Μεταξύ των βασικών αντικειμένων κατάρτισης περιλαμβάνονται:

Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες πληροφορικής

Πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη

Διαχείριση ενέργειας και περιβαλλοντικές πρακτικές

Οικονομικός εγγραμματισμός και χρηματοοικονομικές γνώσεις

Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την καινοτομία

Μόλις ενεργοποιηθεί η σχετική πλατφόρμα στο voucher.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους επισυνάπτοντας σε μορφή PDF τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

Αντίγραφο τίτλου σπουδών (όπως απολυτήριο ή πτυχίο)

Αποδεικτικό ωραρίου εργασίας

Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στο IBAN που θα δηλωθεί, καθώς ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά) και μπορεί να φτάσει συνολικά τα 750 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο συμμετέχων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για να λάβουν το επίδομα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

να ολοκληρώσουν τις εκπαιδευτικές ενότητες και τα τεστ αξιολόγησης

να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης

να παρακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα χωρίς παρατυπίες

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι συμμετοχής ή προκύψουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά, η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να ακυρωθεί.