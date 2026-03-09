Νέο voucher για τρόφιμα και βασικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα λειτουργεί

Νέο μοντέλο επισιτιστικής βοήθειας για ευάλωτα νοικοκυριά θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση μέσω κουπονιών (vouchers) για τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Το νέο πλαίσιο θεσπίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση» του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027» και εισάγει για πρώτη φορά ένα ενιαίο εθνικό σύστημα παροχής επισιτιστικής βοήθειας σε όλη τη χώρα.

Τι αλλάζει: Από τα «πακέτα» προϊόντων στα vouchers

Το νέο μοντέλο αλλάζει ουσιαστικά τη φιλοσοφία της στήριξης. Μέχρι σήμερα, η βοήθεια συχνά δινόταν με προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων. Πλέον, το σύστημα βασίζεται σε vouchers που επιτρέπουν στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, το κατάστημα από το οποίο θα τα αγοράσουν και τη χρονική στιγμή που θα τα προμηθευτούν.



Με αυτόν τον τρόπο:

ενισχύεται η αυτονομία των ωφελούμενων

μειώνεται η γραφειοκρατία

εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση σε όλη τη χώρα

επιταχύνεται η παροχή βοήθειας

Παράλληλα, το νέο σύστημα αντικαθιστά το μέχρι σήμερα κατακερματισμένο μοντέλο, όπου υπήρχαν διαφορετικές πρακτικές και ταχύτητες εφαρμογής ανά Περιφέρεια.

Πού θα εξαργυρώνονται τα vouchers

Η ενίσχυση θα δίνεται μέσω κουπονιών σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.



Τα vouchers θα μπορούν να εξαργυρώνονται αποκλειστικά για:

τρόφιμα

είδη βασικής υλικής βοήθειας

και μόνο σε συμμετέχοντα καταστήματα λιανικής, όπως:

σούπερ μάρκετ

οπωροπωλεία

καταστήματα τροφίμων

Τα κουπόνια δεν μετατρέπονται σε χρήματα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή ειδών τυχερών παιγνίων.



Παράλληλα, έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος και επαναφορτίζονται όσο το νοικοκυριό παραμένει δικαιούχο του προγράμματος.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Οι δικαιούχοι του προγράμματος εντάσσονται αυτομάτως στην επισιτιστική βοήθεια, χωρίς πρόσθετη διαδικασία.



Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, μετά από πιστοποίηση των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών.

Αναδρομική ενίσχυση για την περίοδο μετάβασης

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για την περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα. Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί με αναδρομική ισχύ, ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στο διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα χάσει τη στήριξη που δικαιούται.

Μιχαηλίδου: «Η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη»

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο φτάνει η βοήθεια στους πολίτες που τη χρειάζονται.



Όπως ανέφερε, οι πόροι κατευθύνονται πλέον απευθείας στα νοικοκυριά με λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής, ενώ διασφαλίζεται διαφάνεια και ίσοι κανόνες για όλους τους δικαιούχους.

Παπαθανάσης: «400 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευάλωτων»

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η δράση χρηματοδοτείται με 400 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η στήριξη να φτάνει γρήγορα και με διαφάνεια στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες, περιορίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες και αποφεύγοντας φαινόμενα στιγματισμού.

Και μέτρα κοινωνικής ένταξης

Πέρα από τη διανομή τροφίμων και βασικών ειδών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συνοδευτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης.



Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να συνδέονται με υπηρεσίες:

υγείας

κοινωνικής φροντίδας

ένταξης στην εργασία

ώστε η οικονομική βοήθεια να λειτουργεί και ως γέφυρα για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ευάλωτων πολιτών.