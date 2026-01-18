Αποζημίωση οπτικών: Πώς θα πάρετε 100 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ για γυαλιά οράσεως

Αν είστε ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ και χρειάζεστε νέα γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση έως και 100 ευρώ για τη δαπάνη που θα κάνετε (αν το κόστος των γυαλιών είναι μεγαλύτερο, θα «επιδοτηθείτε» μόνο μέχρι το ποσό των 100 ευρώ).

Σύμφωνα με την απόφαση, στους ασφαλισμένους χορηγούνται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας, ένα ζεύγος γυαλιών κάθε 4 χρόνια ή φακοί επαφής κάθε 2 χρόνια. Όσον αφορά τα παιδιά, μέχρι την ηλικία των 12 ετών, χορηγούνται γυαλιά (ασφαλείας άθραυστα) κάθε 2 χρόνια.

Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί γυαλιά σε ασφαλισμένους άνω των 40 ετών και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει άλλα γυαλιά σε διάστημα τετραετίας, για άλλη διαταραχή όρασης. Σε περίπτωση μετάβασης από μυωπία σε πρεσβυωπία εντός τετραετίας από τη προηγούμενη χορήγηση, γνωματεύει το Α.Υ.Σ. (Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο) για την αναγκαιότητα πρόσθετης χορήγησης των γυαλιών πρεσβυωπίας και ακολουθείται ο κανόνας για της ανανέωσής τους. Σε περίπτωση «κερατόκωνου» χορηγείται ειδικός κερατοκωνικός φακός που αντικαθίσταται κάθε εξάμηνο.

Τα γυαλιά και οι φακοί αποζημιώνονται είτε σε συμβεβλημένους παρόχους οπτικών ειδών, είτε στους δικαιούχους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Οργανισμό, είτε όπως ορίζεται στη νομοθεσία.

Οι τιμές αποζημίωσης διαμορφώνονται, έπειτα από διαβούλευση με τους παρόχους και ορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Με βάση την απόφαση που είναι σε ισχύ, για την αποζημίωση των δικαιούχων, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει για κάθε ζεύγος γυαλιών voucher έως 100 ευρώ, για κάθε φακό επαφής έως 25 ευρώ και για κερατοκωνικό φακό έως 75 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δεν είναι εφικτό να αποζημιωθεί κάποιος ταυτόχρονα για γυαλιά και για φακούς επαφής. Ο ασφαλισμένος πρέπει να επιλέξει ποια από τις δύο κατηγορίες θα δηλώσει στη συγκεκριμένη αίτηση, η οποία μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία σε κάποιο ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειαστεί να πάει σε μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Μπαίνοντας στην πλατφόρμα gov.gr θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους

τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή

έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος

τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Μετά την είσοδό σας επιλέξτε «Ατομικά αιτήματα παροχών» και στην συνέχεια «Υποβολή» και «Οπτικά». Από πλευράς δικαιολογητικών, έχετε την ιατρική γνωμάτευση από οφθαλμίατρο (συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ), την απόδειξη πληρωμής για τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής, την βεβαίωση από το κατάστημα οπτικών και το παραπεμπτικό (σε σκαναρισμένη μορφή PDF). Εξ αυτών, θα χρειαστεί να «ανεβάσετε» την απόδειξη πληρωμής και την βεβαίωση από το κατάστημα, καθώς τα υπόλοιπα τα έχει «τραβήξει» αυτόματα η πλατφόρμα.

Σημαντικό: Το παραπεμπτικό (συνταγή) έχει ισχύ 30 ημέρες από την έκδοσή της.

Όταν πατήσετε «Υποβολή» και έχουν γίνει όλα τα βήματα σωστά, τότε θα λάβετε μέιλ που θα σας επιβεβαιώνει ότι το άιτημά σας υποβλήθηκε επιτυχώς, οπότε θα αναμένεται ένα μικρό διάστημα για να εξεταστούν τα δικαιολογητικά από τον ΕΟΠΥΥ και να πιστωθούν τα χρήματα στον λογαριασμό που έχετε δηλώσει.