«Γυαλιά αυτόματης εστίασης»: Η ανακάλυψη που αλλάζει όσα ξέρουμε - Αλλάζουν φακό σε πραγματικό χρόνο

«Επανάσταση» στα γυαλιά οράσεως μας φέρνει η κατασκευή των «γυαλιών αυτόματης εστίασης», που ετοιμάζεται να λανσάρει στην αγορά μία φινλανδική εταιρεία.

Η εταιρεία γυαλιών IXI αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα νέο είδος γυαλιών, τα οποία στην εμφάνιση δεν διαφέρουν από τα συνηθισμένα γυαλιά, έχουν όμως μία ξεχωριστή δυνατότητα: μπορούν να «εστιάζουν αυτόματα» ανιχνεύοντας κάθε φορά τις ανάγκες στα μάτια του χρήστη.

Σύμφωνα με το CNN, τα γυαλιά περιέχουν αισθητήρες παρακολούθησης των ματιών καθώς και υγρούς κρυστάλλους στους φακούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την άμεση αλλαγή της συνταγής. Το αποτέλεσμα είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα υπάρχοντα διπλοεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά. Τα τελευταία προορίζονται για άτομα που χρειάζονται βοήθεια για να βλέπουν τόσο σε μακρινές όσο και σε κοντινές αποστάσεις, αλλά παρουσιάζουν μειονεκτήματα.

Οι διπλοεστιακοί φακοί, των οποίων η εφεύρεση αποδίδεται ευρέως στον Βενιαμίν Φραγκλίνο στα τέλη του 18ου αιώνα, διακρίνεται σε δύο περιοχές διαφορετικής μεγέθυνσης, με την κύρια περιοχή να απευθύνεται συνήθως στην όραση μεγάλων αποστάσεων και μια μικρότερη εγκοπή να απευθύνεται συνήθως στην ανάγνωση ή την κοντινή όραση.

Μια πιο πρόσφατη αναβάθμιση σε αυτόν τον κλασικό σχεδιασμό είναι ο πολυεστιακός φακός της δεκαετίας του 1960, ο οποίος προσφέρει μια παρόμοια λύση αλλά έχει μια ομαλή, αντί για απότομη, μετάβαση μεταξύ των περιοχών μεγέθυνσης, στοχεύοντας σε μια πιο απρόσκοπτη όραση.

Check out this article: https://t.co/gme30MwYc1 eye tracking and liquid crystal lens for virtual bifocal. Combined with waveguide displays and electrochromic brightness modulation could be impressive. @Meta — Michael Witbrock (@witbrock) January 7, 2026

Πού διαφέρουν από τα σημερινά γυαλιά

Και τα δύο όμως απαιτούν από τον χρήστη να κοιτάζει μέσα από το σωστό μέρος του φακού για να εστιάσει σε αντικείμενα είτε κοντά είτε μακριά. Τα πολυεστιακά γυαλιά, παρά το ότι εξασφαλίζουν μια ομαλότερη εμπειρία χρήστη, προκαλούν επίσης παραμορφώσεις στην περιφερειακή όραση και απαιτούν μια περίοδο προσαρμογής, εκτός από το ότι είναι αρκετές φορές πιο ακριβά από τους κανονικούς ή τους διπλοεστιακούς φακούς.

Χρησιμοποιώντας έναν δυναμικό φακό, η φινλανδική εταιρεία καταργεί τις σταθερές περιοχές μεγέθυνσης. «Τα σύγχρονα πολυεστιακά έχουν αυτό το στενό κανάλι θέασης επειδή αναμειγνύουν ουσιαστικά τρεις διαφορετικούς φακούς», δήλωσε ο Niko Eiden, Διευθύνων Σύμβουλος της IXI.

«Υπάρχει όραση για μακρινή απόσταση, ενδιάμεση και μικρή απόσταση, και δεν μπορείτε να συνδυάσετε άψογα αυτούς τους φακούς. Έτσι, υπάρχουν περιοχές παραμόρφωσης, οι πλευρές των φακών είναι αρκετά άχρηστες για τον χρήστη, και στη συνέχεια πρέπει πραγματικά να διαχειριστείτε ποιο μέρος αυτού του καναλιού θέασης κοιτάτε», επισήμανε.

Τα νέα γυαλιά αυτόματης εστίασης, εξήγησε ο Eiden, θα έχουν πολύ μεγαλύτερη «περιοχή ανάγνωσης» για κοντινή όραση - αν και δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ολόκληρος ο φακός - και θα τοποθετούνται επίσης «σε πιο βέλτιστο σημείο», με βάση την τυπική οφθαλμολογική εξέταση του χρήστη. Αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, πρόσθεσε ο Eiden, είναι ότι τις περισσότερες φορές, η περιοχή ανάγνωσης απλώς θα εξαφανίζεται όποτε δεν την χρειάζεται ο χρήστης, αφήνοντας την κύρια προδιαγραφή για μεγάλη απόσταση σε ολόκληρο τον φακό.

«Με τους πολυεστιακούς φακούς πρέπει να κοιτάς το πάνω μέρος του φακού για να δεις μακριά. Με τους δικούς μας, έχεις ολόκληρη την περιοχή του φακού για να δεις μακριά -όπως συνήθιζες όταν ήσουν λίγο νεότερος», τόνισε ο Eden, αναφερόμενος σε άτομα που φορούσαν γυαλιά για μυωπία μακρινή όραση από την εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή τους, πριν αρχίσουν να χρειάζονται γυαλιά πρεσβυωπίας, με την πάροδο του χρόνου.

Γυαλιά που θα πρέπει να τα φορτίζεις

Τα γυαλιά αυτόματης εστίασης θα κυκλοφορήσουν μέσα στον επόμενο χρόνο και θα κοστίζουν περισσότερο από τα κανονικά, δήλωσε ο Eiden, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Αυτό θα είναι ένα ακόμη προϊόν που πρέπει να φορτίσετε», είπε. Αν και η θύρα φόρτισης είναι μαγνητική και έξυπνα κρυμμένη στην περιοχή του κροτάφου, θα απαιτείται φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά στοιχεία και η μπαταρία δεν έχουν μεγάλη επίδραση στην εμφάνιση των γυαλιών, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να θεωρηθούν ως κανονικά. Ζυγίζουν επίσης περίπου το ίδιο, με ένα από τα τελευταία πρωτότυπα να ζυγίζει μόλις 22 γραμμάρια», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της φινλανδικής εταιρείας.

Πώς λειτουργούν όμως τα γυαλιά; Τα μάτια του χρήστη παρακολουθούνται από μια σειρά φωτοδιόδων, οι οποίες μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικά σήματα - και LED. Μαζί, αντανακλούν αόρατο υπέρυθρο φως από τα μάτια και στη συνέχεια μετρούν την αντανάκλαση, για να συμπεράνουν τι κοιτάζει ο χρήστης.

Οι περιορισμοί και το κόστος

Ένας περιορισμός είναι ότι απαιτούνται περισσότερες δοκιμές για να καταστούν τα γυαλιά ασφαλή για οδήγηση, είπε ο Eiden, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση δυσλειτουργίας των ηλεκτρονικών στοιχείων ή της περιοχής υγρών κρυστάλλων, τα γυαλιά είναι εξοπλισμένα με μια λειτουργία ασφαλείας που τα απενεργοποιεί στην βασική κατάσταση του κύριου φακού, η οποία συνήθως θα είναι η όραση μακρινής απόστασης.

Ενώ η IXI δήλωσε ότι σχεδιάζει τα γυαλιά για καθημερινή χρήση, η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση αλλαγών θερμοκρασίας, υγρασίας και κίνησης χρήστη, η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει υπό ποιες συγκεκριμένες συνθήκες τα γυαλιά θα μπορούν να λειτουργούν βέλτιστα.

Ο Ian Murray, καθηγητής οπτικής νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στην Αγγλία, ο οποίος δεν έχει σχέση με την IXI, δήλωσε ότι τα γυαλιά αυτόματης εστίασης είναι μια εξαιρετική ιδέα, αν και αρχικά θα έχουν περιορισμένη εφαρμογή: «Είναι όλα απολύτως εφικτά από φυσικής άποψης». Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμη ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, όπως το πόσο ευρύ θα είναι στην πραγματικότητα το οπτικό πεδίο και πώς θα συμπεριφέρονται τα γυαλιά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Τα γυαλιά της IXI, τα οποία θα κατασκευάζονται στη Φινλανδία, θα κυκλοφορήσουν πρώτα στην Ευρώπη, αφού η εταιρεία λάβει την έγκριση από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, και αργότερα θα επιδιώξει την έγκριση του FDA για κυκλοφορία στις ΗΠΑ, με τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθεί. Μόνο «δύο ή τρία» διαφορετικά σχήματα θα είναι διαθέσιμα στην αρχή.