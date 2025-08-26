Πρεσβυωπία: Νέο κολλύριο που υπόσχεται φυσική κοντινή όραση χωρίς γυαλιά πήρε έγκριση στις ΗΠΑ

Από την ηλικία των 35-40 και μετά, η όραση σε κοντινές αποστάσεις αρχίζει να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η πρεσβυωπία, μια φυσική συνέπεια της γήρανσης, αναγκάζει εκατομμύρια ανθρώπους να αγοράσουν γυαλιά πρεσβυωπίας για τα «κοντινά», για να διαβάσουν δηλαδή ένα βιβλίο ή να δουν το κινητό τους. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο The Brighter Side News, πρόσφατα εγκρίθηκε στις ΗΠΑ ένα νέο κολλύριο που υπόσχεται την προσωρινή αποκατάσταση της όρασης με μερικές μόνο σταγόνες. Το σκεύασμα που ονομάζεται Vuity είναι το πρώτο εγκεκριμένο φάρμακο που στοχεύει αποκλειστικά στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας.

Η πρεσβυωπία εμφανίζεται όταν ο φακός του ματιού χάσει την ελαστικότητά του. Το αποτέλεσμα είναι να δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε γρήγορα εστίαση από μακρινά σε κοντινά αντικείμενα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με την κατάσταση αυτή, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τώρα η μόνη απλή λύση ήταν τα γυαλιά ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επεμβάσεις με λέιζερ.

Πώς λειτουργεί το νέο κολλύριο

Το Vuity βασίζεται σε μια δραστική ουσία που προκαλεί συστολή της κόρης του ματιού. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το λεγόμενο «φαινόμενο οπής καρφίτσας», το οποίο αυξάνει το βάθος πεδίου και επιτρέπει καλύτερη όραση σε κοντινές αποστάσεις χωρίς να επηρεάζεται η μακρινή. Η εφαρμογή γίνεται μία φορά την ημέρα και η δράση ξεκινά μέσα σε περίπου 15 λεπτά, με αποτελέσματα που διαρκούν αρκετές ώρες. Έτσι, κάποιος μπορεί να διαβάσει, να δουλέψει στον υπολογιστή ή να απολαύσει ένα βιβλίο χωρίς να χρειάζεται συνεχώς τα γυαλιά του.

Αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές

Πριν πάρει έγκριση, το κολλύριο δοκιμάστηκε σε μεγάλες κλινικές μελέτες με εκατοντάδες συμμετέχοντες ηλικίας 40 έως 55 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι χρησιμοποίησαν το φάρμακο μπόρεσαν να διαβάσουν περισσότερες γραμμές σε πίνακα οπτικής εξέτασης σε χαμηλό φωτισμό, χωρίς σημαντική απώλεια μακρινής όρασης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες –κυρίως πονοκέφαλοι ή κοκκίνισμα των ματιών– ήταν ήπιες και θεωρήθηκαν απολύτως διαχειρίσιμες από τους γιατρούς.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, το νέο φάρμακο δεν είναι κατάλληλο για όλους. Απαιτείται εξέταση από οφθαλμίατρο, ενώ ορισμένες ομάδες, όπως άτομα με συγκεκριμένα οφθαλμολογικά προβλήματα ή επαγγελματίες που χρειάζονται τέλεια κοντινή όραση, ίσως να μην είναι οι ιδανικοί υποψήφιοι. Ωστόσο, οι ειδικοί βλέπουν στην έγκριση αυτή μια σημαντική αλλαγή στο πεδίο της οφθαλμολογίας και προαναγγέλλουν περισσότερες φαρμακευτικές λύσεις για τα προβλήματα όρασης που σχετίζονται με την ηλικία.

Η τεχνολογία πίσω από το σκεύασμα είναι εξίσου καινοτόμα. Το διάλυμα προσαρμόζεται γρήγορα στο φυσικό pH του ματιού, γεγονός που επιτρέπει στο φάρμακο να δράσει γρήγορα και με άνεση. Ο μηχανισμός δράσης του επηρεάζει τους μυς της ίριδας, περιορίζοντας την κόρη και μετατοπίζοντας ελαφρώς τον φακό σε θέση που ευνοεί την κοντινή όραση. Έτσι, προσφέρει καλύτερη εστίαση για δραστηριότητες που απαιτούν λεπτομέρεια, χωρίς να καταργεί την ικανότητα να βλέπουμε καθαρά μακριά.

Η πρεσβυωπία ως φυσική διαδικασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρεσβυωπία δεν αποτελεί ασθένεια αλλά μια φυσική διαδικασία που συνοδεύει τη γήρανση. Τα πρώτα σημάδια είναι η ανάγκη να κρατάμε τα αντικείμενα πιο μακριά για να τα δούμε καθαρά ή η συχνή κούραση των ματιών μετά από διάβασμα. Παρότι όλοι αργά ή γρήγορα θα εμφανίσουμε την κατάσταση αυτή, η έντασή της διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως, ακόμη και με νέες θεραπείες όπως το Vuity, οι ξαφνικές ή έντονες αλλαγές στην όραση απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.