Συνταξιούχοι: Τρία «πακέτα» αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ - Ποιοι διεκδικούν έως 12.000 ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα πληρωμών αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ, με τα ποσά, ανάλογα με την κατηγορία, να φτάνουν –σύμφωνα με πληροφορίες– ακόμα και τις 12.000 ευρώ. Οι καταβολές συνδέονται κυρίως με εκκρεμότητες επανυπολογισμών, προσαυξήσεις λόγω παράλληλης ασφάλισης και ειδικές περιπτώσεις κρατήσεων.

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι πληρωμές αναδρομικών που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι πληρωμές «σπάνε» σε τρία βασικά πακέτα.

Αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς

Το πρώτο και μεγαλύτερο πακέτο αφορά συνταξιούχους των οποίων οι συντάξεις είχαν επανυπολογιστεί τα προηγούμενα χρόνια, όμως στη συνέχεια προέκυψαν διορθώσεις στα ποσά, με αποτέλεσμα να προκύψουν πρόσθετες αυξήσεις.

Οι αυξήσεις αυτές καταβλήθηκαν στους δικαιούχους, χωρίς όμως να δοθούν τα αναδρομικά που αντιστοιχούσαν στο προηγούμενο διάστημα. Αυτό ακριβώς το «κενό» έρχεται τώρα να καλύψει ο ΕΦΚΑ.

Τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως και τον μήνα κατά τον οποίο διορθώθηκαν οι επανυπολογισμένες συντάξεις με πρόσθετες αυξήσεις.

Για αυτή την κατηγορία, τα ποσά εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν έως και τις 12.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, το μέγεθος της διαφοράς και το διάστημα που «τρέχουν» οι οφειλές.

Στην ίδια ομάδα εντάσσονται και περιπτώσεις όπου ο αρχικός επανυπολογισμός αποδείχθηκε λανθασμένος, επειδή δεν είχαν ληφθεί σωστά υπόψη τα στοιχεία της συνταξιοδοτικής απόφασης (όπως χρόνος ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές). Οι διορθώσεις γίνονται τώρα και οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν.

Προσαυξήσεις από παράλληλη ασφάλιση - αναδρομικά με «ουρά» ετών

Το δεύτερο πακέτο αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία έως το 2016.

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι είχαν λάβει την κύρια σύνταξη, όμως παρέμενε σε εκκρεμότητα η προσαύξηση που αντιστοιχεί στις εισφορές του δεύτερου ταμείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσαύξηση αυτή μπορεί –ανάλογα με τις εισφορές– να φτάνει έως και τα 400 ευρώ τον μήνα, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά αναδρομικά, ειδικά όταν η εκκρεμότητα «μετρά» αρκετά χρόνια.

Αναδρομικά για απόστρατους

Το τρίτο πακέτο αφορά περίπου 7.500 απόστρατους ή χήρες αποστράτων, οι οποίοι δεν είχαν λάβει πέρυσι τον Απρίλιο τα αναδρομικά που αφορούσαν 27 μήνες.

Πρόκειται για αναδρομικά που σχετίζονται με τη μείωση των κρατήσεων του ν. 4093/2012 στις κύριες συντάξεις, σε συνδυασμό με τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά τους απαραίτητους επανελέγχους, οι δικαιούχοι αναμένεται –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– να πληρωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου.

Εν τω μεταξύ πέρα από τα τρία βασικά πακέτα που «τρέχει» ο ΕΦΚΑ για τις παραπάνω κατηγορίες συνταξιούχων, συνεχίζονται και οι πληρωμές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, με πολύ μεγαλύτερη βάση δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, αφορούν επιστροφές για τις περικοπές 11 μηνών σε:

Επικουρικές συντάξεις

Δώρα κύριων συντάξεων

Δώρα επικουρικών συντάξεων

Τα ποσά –ενδεικτικά– φτάνουν έως και τις 4.200 ευρώ, ενώ δικαιούχοι είναι περίπου 370.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι διεκδικούν τα αναδρομικά μέσω δικαστικών προσφυγών και πληρώνονται –κατά κανόνα– εντός τριμήνου από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.