Συντάξεις Μαρτίου 2026: Nέες ημερομηνίες πληρωμής - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, καθώς η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου) επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα καταβολών. Ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στις πιστώσεις με βάση το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών που προβλέπει ο νόμος 4611/2019, ο οποίος καθορίζει σταθερούς κανόνες ανά κατηγορία ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου, οι κύριες συντάξεις των μισθωτών καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ για τους μη μισθωτούς η πληρωμή γίνεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας.

Πλέον, σε μόνιμη βάση, κύριες και επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημέρα, κάτι που θα ισχύσει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί)

Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και μετά (νόμος 4387/2016), μισθωτοί και μη, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ

Οι συνταξιούχοι ΝΑΤ

Οι συνταξιούχοι Δημοσίου

Οι δικαιούχοι πρώην ταμείων μισθωτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες, ΜΜΕ)

Τι ισχύει λόγω Καθαράς Δευτέρας

Η Καθαρά Δευτέρα, που φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, είναι επίσημη αργία και ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα, κυρίως για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει προγραμματισμένη για την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά πιστώνονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026. Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω της αργίας, αναμένεται να τα δουν από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.