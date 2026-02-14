e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές που θα γίνουν έως και τις 20 Φεβρουαρίου για παροχές και επιδόματα
Επιδόματα, πληρωμές και εφάπαξ αναμένεται να καταβληθούν από τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα, θα καταβληθούν συνολικά 81,3 εκατ. ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ
- Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
- Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
- Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ
- 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».