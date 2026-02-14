e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές που θα γίνουν έως και τις 20 Φεβρουαρίου για παροχές και επιδόματα

Επιδόματα, πληρωμές και εφάπαξ αναμένεται να καταβληθούν από τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, θα καταβληθούν συνολικά 81,3 εκατ. ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ

Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ