Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα

Σε αποκριάτικους ρυθμούς έχει μπει η χώρα καθώς λίγες ημέρες απέμειναν ως την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου και την έναρξη της Σαρακοστής.

Αν και τυπικά η Καθαρά Δευτέρα δεν έχει αναγνωριστεί ως επίσημη εορταστική αργία στο λιανεμπόριο όλα τα καταστήματα στα εμπορικά κέντρα αλλά και στις οδούς θα παραμείνουν κλειστά.

Ποια καταστήματα λειτουργούν

Όπως αναφέρεται στη νομοθεσία, επιτρέπεται η λειτουργία συγκεκριμένων επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τις άμεσες ανάγκες των πολιτών για το παραδοσιακό τραπέζι. Σύμφωνα με τη γενική ενημέρωση, ανοιχτά θα παραμείνουν:

Φούρνοι από τα ξημερώματα έως το μεσημέρι

Ιχθυοπωλεία

Λαϊκές Αγορές

Ζαχαροπλαστεία & Κάβες

Περίπτερα & Mini Markets

Τι θα ισχύσει για τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες εθνικές αλυσίδες (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης) τηρούν την αργία και μένουν κλειστές.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, καθώς κάποια μικρότερα ή τοπικά καταστήματα μπορεί να παραμείνουν ανοιχτά, ανάλογα με τις αποφάσεις των ιδιοκτητών τους και τις ανάγκες της περιοχής.

Ωστόσο εκείνα τα οποία ενδέχεται να είναι ανοιχτά είναι τα εξής:

Shop & Go / Local Stores: Μικρά συνοικιακά καταστήματα μεγάλων ομίλων που λειτουργούν με franchise

Lidl: Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για τα καταστήματα

OK! Markets: Λειτουργούν κανονικά, όπως κάθε Κυριακή και αργία.

Το ωράριο σε Βαρβάκειο και Ρέντη

Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα και παραδοσιακά είδη.

Οι αγορές θα παραμείνουν ανοιχτές έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών που προετοιμάζονται για τις γιορτές και τα παραδοσιακά τραπέζια της ημέρας.