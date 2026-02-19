Καθαρά Δευτέρα: Οι τιμές στη Βαρβάκειο - Πόσο θα κοστίσει το σαρακοστιανό τραπέζι

Σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας κινείται η ιχθυαγορά της Βαρβακείου αγοράς, με τους καταναλωτές να κάνουν μια πρώτη έρευνα αγοράς αλλά και να ψωνίζουν για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Οι τιμές, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ιχθυαγοράς της Βαρβακείου Γεράσιμο Μανταλβανό, κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα με εξαίρεση μόνο την κόκκινη γαρίδα που η τιμή της αυξήθηκε ένα με δύο ευρώ.

Κατά τα άλλα, οι τιμές που μπορούν να βρουν στην Βαρβάκειο οι καταναλωτές είναι ως εξής:

Τα χταπόδια κοστίζουν από 15,9 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 23,8 ευρώ, ενώ τα πλοκάμια τα βρίσκουμε στα 7,99. Τα καλαμάρια ξεκινάνε από 6,99 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 11,99 ευρώ.

Οι γαρίδες κοστίζουν από 8,99 έως 12,99 ενώ η μικρή γαρίδα από 4,99 ευρώ. Στον αντίποδα η γαρίδα η γάμπαρη ξεκινάει από 12,99 έως 14 ευρώ. Επιπλέον οι γυαλιστερές κοστίζουν από 19 έως 21 ευρώ.

Χαμηλότερες οι τιμές στην Βαρβάκειο Αγορά στον χαλβά, τις πίκλες κ.α, σύμφωνα με έμπορο που μίλησε στην κάμερα του FLASH.



Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης | Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/WJABQ3yRGp — Flash.gr (@flashgrofficial) February 19, 2026

Σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά εδέσματα της Σαρακοστής, η τιμή του χαλβά ξεκινάει από 12,9 ευρώ το κιλό ενώ με διάφορες γεύσεις η τιμή του φτάνει μέχρι τα 14,8 ευρώ. Ο ταραμάς κοστίζει από 20 ευρώ ενώ τα τουρσιά και οι πίκλες κοστίζουν από 4,8 ευρώ το κιλό.

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / flash.gr

Πότε μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε στη Βαρβάκειο

Όσον αφορά το ωράριο της Βαρβακείου αγοράς, το Σαββατοκύριακο η αγορά θα ανοίξει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Την Κυριακή η αγορά θα κλείσει στις 5 το απόγευμα και θα ανοίξει ξανά στις 9 το βράδυ και θα μείνει ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.