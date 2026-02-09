Ποιος είναι ο «μέσος μισθωτός» στην Ελλάδα - Το μηνιάτικο που λαμβάνει και η ηλικιακή κατανομή

Ως υπάλληλος γραφείου, περίπου 40 ετών, με μηνιαίες αποδοχές κοντά στα 1.400 ευρώ «σκιαγραφείται» ο μέσος μισθωτός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για τον Ιούνιο του 2025.

Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 2,46% σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώθηκε σε 2.951.626 από 2.880.849. Τα στοιχεία «μαρτυρούν» ότι στις κοινές επιχειρήσεις, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1.356,40 ευρώ, με μέσο ημερομίσθιο 58,89 ευρώ.

Στη μερική απασχόληση, οι αντίστοιχοι δείκτες διαμορφώνονται σε 569,84 ευρώ για τον μέσο μισθό και 35,04 ευρώ για το μέσο ημερομίσθιο.

Το «χάσμα» μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι διαφορές στις αμοιβές ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους, ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 1.037,45 ευρώ, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις φτάνει τα 1.440,02 ευρώ.

Σε επίπεδο ημερομισθίου, στις μικρές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης είναι 45,45 ευρώ, δηλαδή περίπου 72,86% του αντίστοιχου στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζόμενους, όπου το ημερομίσθιο φτάνει τα 62,38 ευρώ.

Η ηλικιακή εικόνα των ασφαλισμένων

Η μέση ηλικία στο σύνολο των ασφαλισμένων διαμορφώνεται στα 41,54 έτη.

Από το σύνολο:

το 22,76% είναι έως 29 ετών

το 44,85% είναι έως 39 ετών

το 59,39% βρίσκεται στο ηλικιακό εύρος 25 έως 49 ετών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το Β’ τρίμηνο του 2025, το 13,67% των εργαζομένων είναι ηλικίας κάτω των 29 ετών, το 33,83% είναι κάτω των 39 ετών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος –ποσοστό 56,82%– βρίσκεται στο ηλικιακό εύρος 25 έως 49 ετών. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ηλικίας 50 έως 64 ετών αντιστοιχούν στο 35,08% του συνόλου.

Υπηκοότητα και κλάδοι απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων:

το 86,71% έχουν ελληνική υπηκοότητα

το 1,98% υπηκοότητα χώρας Ε.Ε.

το 11,31% υπηκοότητα χώρας εκτός Ε.Ε.

Για τους ασφαλισμένους με ελληνική υπηκοότητα, οι βασικοί κλάδοι απασχόλησης είναι:

20,62% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο»

17,32% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια»

11,46% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες»

Σε επίπεδο επαγγελματικής κατηγορίας, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά:

26,20% «Υπαλλήλους Γραφείου»

24,39% εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

11,82% ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών

Τα στοιχεία αποτυπώνουν και διαφορά στις αμοιβές μεταξύ φύλων. Στην πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις είναι 54,91 ευρώ, δηλαδή το 88,19% του αντίστοιχου των ανδρών, που φτάνει τα 62,26 ευρώ. Στη μερική απασχόληση, η διαφορά είναι μικρότερη: οι γυναίκες έχουν μέσο ημερομίσθιο 33,96 ευρώ, έναντι 36,65 ευρώ στους άνδρες, δηλαδή περίπου 92,66%.