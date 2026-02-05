Ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας

Διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χηρείας παρέχει ο e-ΕΦΚΑ, απαντώντας στους ισχυρισμούς του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) περί εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας.

Όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, σε όλες τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις λόγω θανάτου εφαρμόζεται με ακρίβεια το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τους νόμους 4387/2016 και 4611/2019, οι οποίοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες για τη μεταβίβαση συντάξεων ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα, η επιστολή του ΕΝΔΙΣΥ αφορά στην πραγματικότητα περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου, για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία ο e-ΕΦΚΑ δηλώνει ότι θα εκτελέσει.

Η εν λόγω απόφαση αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις θανάτου που σημειώθηκαν στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 έως και τον Μάιο του 2019, οπότε και ψηφίστηκε ο Ν. 4611/2019.