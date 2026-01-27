Συντάξεις και επιδόματα: Από σήμερα Τρίτη οι πληρωμές – Όλες οι ημερομηνίες και δικαιούχοι

Από σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Όσοι διαθέτουν χρεωστική κάρτα θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από τα ΑΤΜ. Μετά τις συντάξεις, θα πραγματοποιηθούν οι καταβολές των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Πληρωμές συντάξεων

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμών για τον Φεβρουάριο έχουν ως εξής:

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ από σήμερα το απόγευμα.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.) καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες από το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου μέσω ΑΤΜ.

Πληρωμές επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (πίστωση από Πέμπτη 29/1): Καταβάλλονται οι συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν όλα τα υπόλοιπα επιδόματα: προνοιακά και αναπηρικά, επίδομα γέννας, επίδομα ενοικίου και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Όσοι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων Α21 υπέβαλαν αιτήσεις έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου για το 2025 θα λάβουν το ποσό τους μαζί με αναδρομικά για όσους υπέβαλαν φέτος καθυστερημένα αιτήσεις, καλύπτοντας και τις 6 δόσεις της ενίσχυσης.