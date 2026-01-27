Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» Καθαρά Δευτέρα και Τσικνοπέμπτη
Όλες οι αργίες του 2026 με ημερομηνίες
Ο Φεβρουάριος πλησιάζει και μαζί του φέρνει χαρμόσυνες στιγμές για μικρούς και μεγάλους με τις Απόκριες και τα Κούλουμα. Το Τριώδιο ξεκινά την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την αρχή της αποκριάτικης περιόδου.
Η φετινή Τσικνοπέμπτη είναι στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.
Όλες οι αργίες του 2026
- 25 Μαρτίου 2026 (Τετάρτη) – Εθνική Εορτή
- 12 Απριλίου 2026 (Κυριακή) – Κυριακή του Πάσχα (ορθόδοξη)
- 13 Απριλίου 2026 (Δευτέρα) – Δευτέρα του Πάσχα
- 1 Μαΐου 2026 (Παρασκευή) – Εργατική Πρωτομαγιά
- 1 Ιουνίου 2026 (Δευτέρα) – Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
- 15 Αυγούστου 2026 (Σάββατο) – Κοίμηση της Θεοτόκου
- 28 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη) – Εθνική Εορτή
- 25 Δεκεμβρίου 2026 (Παρασκευή) – Χριστούγεννα