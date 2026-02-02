Τσικνοπέμπτη στα σχολεία: Σουβλάκια στο προαύλιο ή ημίτονα στον πίνακα

Η ώρα της «κρίσης» ζυγώνει και η Τσικνοπέμπτη πλησιάζει. Στις 12 Φεβρουαρίου, η Ελλάδα θα βυθιστεί σε ένα σύννεφο τσίκνας, αλλά στα σχολεία το ερώτημα παραμένει, για το αν θα μυρίσει το προαύλιο κάρβουνο ή μόνο κιμωλία; Ενώ οι μαθητές ονειρεύονται πιτούλες και χορούς, το υπουργείο Παιδείας φαίνεται να έχει μια μικρή «αλλεργία» στο λίπος και το αλκοόλ, τουλάχιστον εντός του εργασιακού χώρου.

Οι απαγορεύσεις ξεκινούν από όσους εργάζονται στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Η πάγια οδηγία του Υπηρεσιακού Γραμματέα είναι σαφής και επιβάλλει απαγορευτικό στις συναθροίσεις με φαγητό και αλκοόλ. Πέρσι, η υπενθύμιση ήρθε με e-mail ακριβώς την ώρα που οι πρώτες σούβλες έπαιρναν στροφές (12:19 μ.μ.), κόβοντας την όρεξη σε όσους πίστευαν ότι το γραφείο μπορεί να μετατραπεί σε ταβέρνα «Ο Πιερρακάκης».

Η «γκρίζα ζώνη» της ψησταριάς και το εθιμικό δίκαιο του σουβλακίου

Στα σχολεία, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Το Υπουργείο αποφεύγει να στείλει επίσημο έγγραφο –ίσως για να μην κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει στην «ιερή» εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων– αλλά οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αυστηρές. Το μάθημα γίνεται κανονικά! Όπως ξεκαθαρίζουν οι αρμόδιοι, η Τσικνοπέμπτη δεν είναι αργία, ούτε το «εθιμικό δίκαιο» υπερισχύει του νόμου. Με λίγα λόγια: «ισότης εν τη παρανομία δεν νοείται», ακόμα κι αν το παϊδάκι είναι καλοψημένο.

Οι οδηγίες προς τους Διευθυντές είναι ξεκάθαρες και αυστηρές, καθώς το ωράριο είναι κανονικό την Τσικνοπέμπτη και τα μαθήματα δεν προβλέπεται να διακοπούν για χάρη της τσίκνας. Επίσης, δεν μπορεί να παρακαμφθεί το κανονικό ωράριο με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων καθώς οι όποιες δράσεις πρέπει να είναι εντός νομοθετικού πλαισίου.

Μηνύσεις και «Νέμεσις» για τα ψητά

Πέρυσι η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ (για τα ζώα και το περιβάλλον) με προειδοποιήσεις για μηνύσεις, ζητούσε την ακύρωση των «αντιεκπαιδευτικών εορτασμών», θεωρώντας ότι οι ψησταριές στα προαύλια εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την αισθητική των μαθητών. Έτσι, φέτος η Τσικνοπέμπτη στα σχολεία αναμένεται να είναι μια άσκηση ισορροπίας από τη μία το κέφι και η παράδοση και από την άλλη ο φόβος του «αυτοφώρου» για ένα σουβλάκι.