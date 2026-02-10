Η Τσικνοπέμπτη (12 Φεβρουαρίου 2026) πλησιάζει, και οι παρέες ήδη σχεδιάζουν πώς θα την γιορτάσουν. Το παραδοσιακό δίλημμα είναι σπίτι ή ταβέρνα; Στο σπίτι μπορούμε να ψήσουμε κρέατα και να απολαύσουμε ένα ιδιωτικό γλέντι, ενώ έξω στις ταβέρνες μάς περιμένει εορταστική ατμόσφαιρα με κόσμο, μουσικές και στρωμένα τραπέζια χωρίς τον κόπο του μαγειρέματος. Παρακάτω συγκρίνουμε κόστη και επιλογές για μια παρέα 4 ατόμων στην Αθήνα, τόσο για την έξοδο σε ταβέρνα όσο και για το ψήσιμο στο σπίτι, ώστε να αποφασίσουμε τι συμφέρει περισσότερο. Θα δούμε τις τιμές ανά άτομο, τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή (φαγητό, ποτό, διασκέδαση) και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της κάθε λύσης, με ενδεικτικά παραδείγματα.

Έξοδος σε ταβέρνα την Τσικνοπέμπτη

Οι ταβέρνες την Τσικνοπέμπτη έχουν πανηγυρικό κλίμα – γεμάτες παρέες, συχνά αποκριάτικη διάθεση, και πολλές φορές ζωντανή μουσική (ρεμπέτικα, λαϊκά κ.λπ.). Τα περισσότερα μαγαζιά προσφέρουν μενού à la carte με έμφαση στα ψητά κρέατα: παϊδάκια, μπριζόλες, σουβλάκια, λουκάνικα, κεμπάπ, κοντοσούβλι, κοτόπουλο, μπριζολάκια, όλα στα κάρβουνα. Συνοδευτικά όπως χωριάτικη σαλάτα, τηγανητές πατάτες, πιτάκια, τζατζίκι, μελιτζανοσαλάτα και άλλα ορεκτικά συμπληρώνουν το τραπέζι, μαζί με κρασί χύμα ή μπύρες. Πολλές ταβέρνες δεν έχουν συγκεκριμένο «μενού Τσικνοπέμπτης» – απλώς σερβίρουν τα καθιερωμένα τους πιάτα, αλλά η ζήτηση είναι πολύ υψηλή (απαραίτητη κράτηση μέρες πριν). Ορισμένες όμως οργανώνουν ειδικό πρόγραμμα: ζωντανή μουσική (μπάντα ή μπουζούκια) και ίσως προκαθορισμένο μενού με fix τιμή ανά άτομο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται η τιμή να περιλαμβάνει και ποτό (π.χ. κρασί) ή να υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση λόγω μουσικού προγράμματος.



Το φαγητό έξω είναι η ακριβότερη επιλογή συνολικά. Για μια παρέα 4 ατόμων στην Αθήνα, ένας πλήρης λογαριασμός σε δημοφιλή ταβέρνα δύσκολα θα πέσει κάτω από ~€120, και συχνά φτάνει τα €130-135. Δηλαδή περίπου €30 το άτομο για να φάτε καλά με κρέατα, σαλάτες, ορεκτικά και κρασί/αναψυκτικά. Η τιμή αυτή βέβαια ποικίλλει: σε μια πιο απλή ψησταριά της γειτονιάς μπορεί να κυμανθεί ~€25/άτομο, ενώ σε πιο «κεντρικά» ή φημισμένα μαγαζιά μπορεί να ανέβει στα €30+. Αν επιλέξετε ταβέρνα με ζωντανή μουσική, το κόστος αυξάνεται αισθητά – πλήρες γεύμα με πρόγραμμα μπορεί να φτάσει και τα €50-60 ανά άτομο (συχνά αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν πολλά πιάτα ή/και φιάλη ποτού).

Photo Credits: Eurokinissi

Ο λογαριασμός για το τσίκνισμα εκτός

Για να δούμε πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός, ας αναλύσουμε ένα τυπικό παράδειγμα: Ένα τραπέζι 4 ατόμων πιθανώς θα περιλαμβάνει μια ποικιλία κρεατικών (~€30), μερίδα παϊδάκια (~€34/κιλό), μια ποικιλία ορεκτικών (τζατζίκι, τυροκαυτερή, κεφτέδες κ.λπ. ~€25), λίγα επιπλέον πιάτα (π.χ. μπιφτέκια €9,5, λουκάνικο €7,5), 1-2 σαλάτες (~€8), 1-2 πατάτες (€8), αναψυκτικά/μπύρες (~€20). Σύμφωνα με ένα ενδεικτικό «κρας-τεστ» τιμών, ένα τέτοιο τραπέζι μπορεί να φτάσει συνολικά ~€92 έως €111 (€23–28/άτομο), ανάλογα με την όρεξη της παρέας και το αν παραγγείλει ποικιλία ή πιο premium επιλογές (όπως αρνίσια παϊδάκια). Σημειώνεται ότι στις τιμές των ταβερνών περιλαμβάνεται συνήθως και το κουβέρ (ψωμί, νερό).

Η διαφορά τιμής στα κρέατα από το σπίτι στην ταβέρνα είναι μεγάλη: π.χ. οι χοιρινές μπριζόλες κοστίζουν ~€6-8/κιλό στον κρεοπώλη, αλλά στην ταβέρνα μια μερίδα (300γρ με γαρνιτούρα) μπορεί να χρεωθεί ~€11. Αντίστοιχα, τα αρνίσια παϊδάκια πωλούνται ~€12/κιλό στα σούπερ μάρκετ, ~€18 στο κρεοπωλείο, ενώ στα εστιατόρια «εκτοξεύονται» γύρω στα €38-40/κιλό (δηλαδή 3x πάνω).

Ταβέρνες για τσίκνισμα

«Κληματαριά» (στο Μοναστηράκι) – Παραδοσιακή ταβέρνα κάτω από τη Βαρβάκειο, φημισμένη για ζωντανή ρεμπέτικη μουσική. Κόστος: ~€25-30/άτομο για πλήρες μενού (ποικιλίες κρεατικών, σαλάτες, κρασί).

«Ραμόνα» (Καλλιθέα)– Κουτούκι με οικογενειακή ατμόσφαιρα από το 1968. Σερβίρει κλασικά ψητά (σουτζουκάκια, μπριζολάκια κ.λπ.). Κόστος: ~€20-25/άτομο.

«Αγγελάκια» (Χαλάνδρι) – Μεγάλο ψητοπωλείο διάσημο για τις ποικιλίες κρεατικών, σκεπαστές πίτες και πολλά σουβλάκια. Κόστος: ~€18-22/άτομο.

«Ο Πρόεδρος» (Μοναστηράκι & άλλες περιοχές) – Γνωστή αλυσίδα για κεμπάπ και σουβλάκια. Κόστος: ~€15-20/άτομο για να χορτάσετε (ιδανικό για οικονομική έξοδο).

Τα υπέρ της εξόδου της Τσικνοπέμπτης

Το γεύμα σε ταβέρνα προσφέρει έτοιμη διασκέδαση. Δεν ασχολείστε με ψήσιμο ή πιάτα, απολαμβάνετε ευρεία ποικιλία φαγητών ζεστά από τη σχάρα, ζείτε την αποκριάτικη ατμόσφαιρα ανάμεσα σε άλλες παρέες και ενδεχομένως μουσική ή χορό. Είναι μια ευκαιρία για γλέντι εκτός σπιτιού, αλλαγή παραστάσεων και όλοι στην παρέα μπορούν να χαλαρώσουν (κανείς δεν «δουλεύει» ως ψήστης ή οικοδεσπότης εκείνο το βράδυ). Επίσης, πολλά μαγαζιά στολίζουν και οργανώνουν events ειδικά για την ημέρα, οπότε το κέφι είναι διάχυτο.

Photo Credits: Eurokinissi

Η τιμή είναι σαφώς υψηλότερη συγκριτικά με το σπίτι – περίπου €30 το άτομο κατά μέσο όρο, και ακόμα παραπάνω αν πρόκειται για μουσικό πρόγραμμα. Επιπλέον, χρειάζεται έγκαιρη κράτηση τραπεζιού (οι καλές ταβέρνες γεμίζουν ασφυκτικά την Τσικνοπέμπτη, συνήθως από νωρίς το βράδυ). Η ατμόσφαιρα, αν και γιορτινή, σημαίνει και συνωστισμό και πολύ θόρυβο – δεν ενδείκνυται αν θέλετε κάτι πιο ήσυχο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει περιορισμένος χρόνος στο τραπέζι (λόγω κρατήσεων δεύτερης ζώνης) ή αναμονή παρά την κράτηση. Τέλος, η έξοδος συνεπάγεται μετακίνηση (οδήγηση ή ταξί), πράγμα λιγότερο βολικό σε σχέση με το να μείνετε σπίτι, ειδικά αν πιείτε αλκοόλ.

Ψήσιμο στο σπίτι την Τσικνοπέμπτη

Το σπιτικό τραπέζι παραμένει η πιο οικονομική λύση για την Τσικνοπέμπτη, αλλά απαιτεί καλή προετοιμασία. Υπάρχουν δύο σενάρια: με ψησταριά/μπάρμπεκιου (για όσους μπορούν να ψήσουν σε κάρβουνα, π.χ. σε αυλή ή μπαλκόνι) και χωρίς ψησταριά (μαγείρεμα με άλλους τρόπους, π.χ. φούρνο ή τηγάνι). Επίσης, για όσους δεν θέλουν καθόλου να ψωνίσουν και να μαγειρέψουν, υπάρχουν λύσεις από κρεοπωλεία ή delivery με έτοιμα «πακέτα» κρεατικών.

Με μπάρμπεκιου/ψησταριά στο σπίτι

Θα χρειαστείτε ποικιλία κρεατικών για να «τσικνίσετε» σωστά. Οι τιμές στα κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν όσο πλησιάζει η μέρα, αλλά τα μεγάλα καταστήματα βγάζουν ειδικές προσφορές εκείνη την εβδομάδα. Ενδεικτικά, φέτος παρατηρούνται οι εξής τιμές λιανικής στα κρέατα:



flash.gr

Χοιρινή μπριζόλα: ~€6,2/κιλό στα σούπερ μάρκετ και από €8/κιλό στα κρεοπωλεία. (Μια μπριζόλα ~300γρ κοστίζει ~€2).

Πανσέτα (χορινή): ~€7/κιλό στα σούπερ μάρκετ, ~€8/κιλό στο χασάπη.

Αρνίσια παϊδάκια: ~€12/κιλό στα σούπερ μάρκετ, ~€18/κιλό στα κρεοπωλεία. (Τα αρνίσια έχουν ακριβύνει ιδιαίτερα λόγω υψηλής ζήτησης).

Κοτόπουλο ολόκληρο: ~€3-4/κιλό (σούπερ μάρκετ) ή €4,5-5/κιλό (κρεοπωλείο). Πολύ οικονομική επιλογή, αν και λιγότερο «κλασική» για Τσικνοπέμπτη.

Σουβλάκια χοιρινά ωμά: Περίπου €1,7 το τεμάχιο στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ή €2 στο κρεοπωλείο (δηλ. ~€11-13/κιλό). Μπορείτε να βρείτε και μαριναρισμένα έτοιμα σε συσκευασίες.

Λουκάνικα χωριάτικα: ~€7-9/κιλό (τυπική τιμή για καλά χοιρινά λουκάνικα με πράσο ή μυρωδικά). Π.χ. με ~€4 μπορεί να πάρετε ~3 μεγάλα λουκάνικα από το κρεοπωλείο (όπως φαίνεται και σε υπολογισμούς κόστους).

Εκτός από τα κρέατα, θα χρειαστείτε: πίτες για σουβλάκια (περίπου €0,15-0,20 η μία, άρα ~€1,5-2 το πακέτο των 10), ψωμί, πατάτες (πολύ οικονομικές, π.χ. 2 κιλά ~€3), σαλάτες (μια χωριάτικη σπιτική υπολογίστε ~€5-6 σε υλικά ή €7 αν την αγοράσετε έτοιμη) και διάφορα συνοδευτικά. Αλοιφές όπως τζατζίκι και τυροκαυτερή μπορείτε να τις φτιάξετε ή να αγοράσετε έτοιμες (~€4-6 το κιλό; μια μερίδα τζατζικιού ~€3-4 στα ψητοπωλεία). Για ποτό, ένα κιβώτιο μπίρες (6 μπουκάλια x 500ml) κοστίζει ~€6-8 , ενώ το κρασί χύμα κυμαίνεται ~€3-4 το λίτρο σε κάβες. Μην ξεχάσετε τα κάρβουνα: ένα σακί 5kg καλού ξυλοκάρβουνου στοιχίζει ~€5-8.

Photo Credits: Eurokinissi

Σύνολο κόστους

Αν επιλέξετε προσεκτικά τα υλικά, το τραπέζι στο σπίτι για 4 άτομα μπορεί να μείνει γύρω στα €40-50 συνολικά. Έρευνα τιμών έδειξε ότι με περίπου €41-44 σε υλικά από σούπερ μάρκετ μπορεί να στηθεί πλήρες γεύμα για τέσσερις – δηλ. γύρω στα €10-11 ανά άτομο μόνο.

Σε αυτό το κόστος υπολογίζονται όλα τα βασικά: κρέατα (σουβλάκια, πανσέτες, κεμπάπ, λουκάνικα), πίτες, πατάτες, σαλάτες, τζατζίκι/αλείμματα και μπύρες. Ακόμα κι αν ψωνίσετε από κρεοπωλείο με λίγο υψηλότερες τιμές κρέατος, το συνολικό έξοδο δύσκολα θα ξεπεράσει τα €50-60 για 4 άτομα (αν δεν υπερβάλετε στις ποσότητες). Άρα μιλάμε για ~€12-15 ανά άτομο το πολύ, δηλαδή τη μισή τιμή ή και λιγότερο συγκριτικά με το να βγείτε έξω.

Η εμπειρία του ψησίματος

Το ψήσιμο στα κάρβουνα έχει τη δική του χάρη – η τσίκνα που γεμίζει τον χώρο, η διαδικασία του να ψήνετε παρέα με φίλους πίνοντας μπύρες, δίνει μια αυθεντική νότα στη γιορτή. Έχετε πλήρη έλεγχο στο μενού (επιλέγετε τα αγαπημένα σας κρέατα, μαρινάδες, βαθμό ψησίματος) και μπορείτε να φάτε… όσο θέλετε χωρίς περιορισμούς.

Το γλέντι μπορεί να επεκταθεί χρονικά όσο τραβάει η όρεξή σας, χωρίς να χρειάζεται να αδειάσετε το τραπέζι για επόμενους ή να φύγετε συγκεκριμένη ώρα. Επίσης, στο σπίτι μπορείτε να βάλετε τη δική σας μουσική, να ντυθείτε όπως θέλετε (ακόμα και αποκριάτικα) και γενικά έχετε την άνεση του χώρου σας.

Τα μειονεκτήματα

Το στήσιμο ψησταριάς έχει και δυσκολίες. Πρώτον, απαιτεί χρόνο και δουλειά: από το να κάνετε τα ψώνια (κρεοπωλείο/σούπερ μάρκετ) και τις μαρινάδες, να ανάψετε τα κάρβουνα, να ψήσετε όλα τα κρέατα σωστά, μέχρι και το τελικό καθάρισμα ψησταριάς/σχάρας και πιάτων. Δεν θα έχετε κάποιον να σας σερβίρει – ο «ψήστης» της παρέας θα κοπιάσει και μπορεί να μην απολαύσει το φαγητό ζεστό μαζί με τους υπόλοιπους. Δεύτερον, χρειάζεται χώρος ανοιχτός (μπαλκόνι, αυλή) όπου επιτρέπεται το ψήσιμο και χωρίς να ενοχλούνται οι γείτονες από τους καπνούς. Ο καιρός του Φεβρουαρίου επίσης μπορεί να τα χαλάσει (κρύο ή βροχή δυσκολεύουν το barbeque). Τρίτον, υπάρχει ένα μικρό επιπλέον κόστος σε αναλώσιμα (κάρβουνα, προσανάμματα) και ρεύμα/νερό για το καθάρισμα – όχι μεγάλο, αλλά υπαρκτό. Τέλος, μετά το φαγοπότι, εσείς θα πρέπει να μαζέψετε και να πλύνετε – ενώ στην ταβέρνα απλώς σηκώνεστε και φεύγετε.

Photo Credits: Eurokinissi

Χωρίς ψησταριά – εναλλακτικές λύσεις στο σπίτι

Τι γίνεται αν δεν έχετε (ή δεν θέλετε να ανάψετε) ψησταριά; Μπορείτε ακόμη να τιμήσετε το έθιμο μαγειρεύοντας με άλλους τρόπους που προσομοιώνουν το ψήσιμο.

Ψήσιμο στον φούρνο

Χρησιμοποιήστε το γκριλ του φούρνου στη μέγιστη θερμοκρασία. Μπορείτε να ψήσετε πανσέτες, μπριζολάκια, φτερούγες κοτόπουλου, ακόμη και σουβλάκια στον φούρνο, απλωμένα σε σχάρα με ταψί από κάτω. Γίνονται αρκετά ροδοκόκκινα, αν και λείπει η «καπνιστή» γεύση του κάρβουνου. Μια άλλη ιδέα είναι να ψήσετε κομμάτια κρέατος στη λαδόκολλα (π.χ. χοιρινό με μπαχαρικά) ή κοντοσούβλι στον οικιακό φούρνο. Επίσης τα λουκάνικα ψήνονται άνετα στον φούρνο και μοσχοβολούν.

Σχάρα / grill ηλεκτρικό ή γκαζιού

Αν διαθέτετε ηλεκτρική ψησταριά ή μικρό φορητό μπάρμπεκιου υγραερίου, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο μπαλκόνι – δίνουν αποτέλεσμα παρόμοιο με κάρβουνο, χωρίς καπνό. Ακόμα και το τηγανοσίδερο (grill pan) στην κουζίνα κάνει δουλειά για μπριζόλες και μπιφτέκια – θα βγάλετε όμως λίγη καπνίλα στην κουζίνα, οπότε ανοίξτε απορροφητήρα.

Τηγάνι ή φριτέζα

Μπορείτε πάντα να τηγανίσετε μπριζολάκια ή πανσέτες (όπως κάνουν σε μερικές ταβέρνες) – γίνονται ζουμερά, έστω χωρίς ψημένες ραβδώσεις. Τα παϊδάκια αρνίσια επίσης μπορούν να γίνουν σε μαντεμένιο τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Επιπλέον, πατάτες τηγανητές φρέσκες στο σπίτι ανεβάζουν το επίπεδο του τραπεζιού.



Με αυτές τις μεθόδους, θα πετύχετε μεν νοστιμιά, αλλά ίσως όχι την ίδια «ιεροτελεστία» τσικνίσματος. Παρ’ όλα αυτά, η ουσία είναι να ψήσετε κρέας με την παρέα – έστω και στο μάτι της κουζίνας – διατηρώντας το έθιμο. Και φυσικά, το κόστος παραμένει το ίδιο χαμηλό όπως προαναφέραμε για τα υλικά (~€10 το άτομο ή και λιγότερο). Απλώς λάβετε υπόψη ότι, χρησιμοποιώντας πολύ τον φούρνο ή τις ηλεκτρικές συσκευές, θα δαπανήσετε λίγη παραπάνω ενέργεια (ρεύμα/αέριο).

Photo Credits: Unplash

Έτοιμες λύσεις: από κρεοπωλεία ή delivery

Αν ούτε να μαγειρέψετε θέλετε, μια τρίτη λύση είναι η παραγγελία έτοιμων φαγητών. Πολλά ψητοπωλεία προσφέρουν delivery ειδικά πακέτα για την Τσικνοπέμπτη – ουσιαστικά μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι και στην ταβέρνα, αλλά να τα απολαύσετε στο σπίτι. Μια παραγγελία για 4 άτομα με ψητά, πατάτες, σαλάτες και αναψυκτικά κοστίζει γύρω στα €70-90 συνολικά, δηλαδή ~€18-22 το άτομο. Είναι ακριβότερα από το να τα φτιάξετε μόνοι σας, αλλά παραμένει φθηνότερα σε σχέση με το να βγείτε έξω. Και το σημαντικό: γλιτώνετε την προετοιμασία και το ψήσιμο – απλώς σερβίρετε στο τραπέζι τα έτοιμα φαγητά. Σύμφωνα με στοιχεία πλατφόρμων, το delivery κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια την Τσικνοπέμπτη, ακριβώς επειδή συνδυάζει χαμηλότερο κόστος με την άνεση του σπιτιού και χωρίς συνωστισμό.

Επίσης, ορισμένα κρεοπωλεία/ψητοπωλεία δίνουν την επιλογή take-away «pack» με όλα τα απαραίτητα. Για παράδειγμα, μεγάλα κρεοπωλεία διαθέτουν μαριναρισμένα κρέατα έτοιμα για ψήσιμο (σουβλάκια, μπιφτέκια, πανσετάκια σε μαρινάδα κ.λπ.), ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο. Ακόμα και χωρίς να ψήσετε οι ίδιοι, μπορείτε να παραλάβετε από τέτοια καταστήματα ψημένες ποικιλίες. Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ: ακόμα κι αν δεν βγάλετε δική σας ψησταριά, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τιμήσετε το έθιμο, είτε παραγγέλνοντας delivery είτε περνώντας να πάρετε σε πακέτο διάφορες νοστιμιές έτοιμες. Μάλιστα, ορισμένα γνωστά ψητοπωλεία και «ψητο-κρεοπωλεία» στην Αθήνα ετοιμάζουν ειδικές γκάμες προϊόντων για την Τσικνοπέμπτη – από ωμά υψηλής ποιότητας κρέατα μέχρι έτοιμες σχάρες που έρχονται ζεστές στην πόρτα σας.

Photo Credits: Unplash

Πλεονεκτήματα σπιτικής λύσης

Το σπίτι προσφέρει οικονομία (μπορείτε να φάτε με 1/3 του κόστους της ταβέρνας), καθώς και ευελιξία στο μενού (εσείς αποφασίζετε ποιες λιχουδιές θα έχει το τραπέζι). Η ατμόσφαιρα είναι πιο χαλαρή και ιδιωτική – μόνο η δική σας παρέα, χωρίς άλλους γύρω. Μπορείτε να βάλετε μουσική της επιλογής σας, να κάνετε θεματικό πάρτι μασκέ, και να καθίσετε όσο θέλετε. Επίσης, δεν χρειάζεται μετακίνηση – όλα γίνονται στην άνεση του χώρου σας. Αν υπάρχουν παιδιά στην παρέα, το σπίτι είναι πιο βολικό περιβάλλον. Και τέλος, το μαγείρεμα μαζί μπορεί να γίνει μέρος της διασκέδασης – πολλοί βρίσκουν ευχάριστο το στοιχείο του barbeque.

Μειονεκτήματα σπιτικής λύσης

Το βασικό μειονέκτημα είναι ο κόπος και χρόνος που απαιτείται για ψώνια, προετοιμασία, ψήσιμο και καθάρισμα. Σε αντίθεση με την ταβέρνα όπου σερβίρεσαι, στο σπίτι πρέπει κάποιος να αναλάβει χρέη ψήστη/μάγειρα. Αυτό μπορεί να σας κουράσει και να μη σας αφήσει να ευχαριστηθείτε πλήρως τη βραδιά. Επίσης, το να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα ψησίματος όπως μια έμπειρη ταβέρνα ίσως είναι δύσκολο – θέλει λίγη τέχνη για ζουμερά ψητά. Άλλο μειονέκτημα είναι ότι στο σπίτι δεν υπάρχει η αλλαγή περιβάλλοντος: κάποιοι μπορεί να το βρουν «μονότονο» σε σχέση με το γλέντι έξω. Τέλος, αν η παρέα θέλει πολύ χορό ή γνωριμίες με άλλο κόσμο, στο σπίτι αυτό περιορίζεται – ενώ έξω μπορεί να επεκταθεί η διασκέδαση (π.χ. συνέχεια σε μπαρ ή σε κάποιο αποκριάτικο event).

Photo Credits: Pixabay

Σύγκριση κόστους & συμπέρασμα

Τελικά, ποια επιλογή συμφέρει περισσότερο για μια παρέα 4 ατόμων; Ας συνοψουμε τα κόστη ανά άτομο και τα βασικά υπέρ/κατά:

Ψήσιμο στο σπίτι: Περίπου €10 ανά άτομο (ή €12-15 με πιο πλούσιες αγορές). Πλεονεκτήματα: χαμηλό κόστος, έλεγχος στο φαγητό, ιδιωτικότητα, δυνατότητα για δικό σας ρυθμό και στιλ διασκέδασης. Μειονεκτήματα: απαιτείται δουλειά και χρόνος, χρειάζεται χώρος/εξοπλισμός, εσείς αναλαμβάνετε το ρόλο του μάγειρα και του σερβιτόρου.

Παραγγελία (delivery): Περίπου €20 ανά άτομο (ενδιάμεση λύση). Πλεονεκτήματα: σχετική άνεση – δεν μαγειρεύετε, μένετε σπίτι, κοστίζει λιγότερο από το έξω, αποφεύγετε τον συνωστισμό. Μειονεκτήματα: όχι τόσο οικονομικό όσο το να ψήσεις ο ίδιος, το φαγητό έρχεται έτοιμο (ίσως λιγότερο ζεστό/φρέσκο), και χάνεται η έξοδος/αλλαγή παραστάσεων.

Έξοδος σε ταβέρνα: Περίπου €30 ανά άτομο (ή περισσότερο, ανάλογα με το μαγαζί). Πλεονεκτήματα: πλήρης εμπειρία γλεντιού, ποικιλία φαγητών χωρίς κόπο, εορταστική ατμόσφαιρα, ενίοτε ζωντανή μουσική/χορός. Μειονεκτήματα: υψηλό κόστος, χρειάζεται κράτηση, πολυκοσμία/φασαρία, λιγότερος έλεγχος σε τι τρώτε ή πίνετε (με την έννοια ότι μπορεί να παρασυρθείτε σε παραγγελίες).

flash.gr

Σε καθαρά οικονομικούς όρους, το σπίτι υπερέχει – με τάξη μεγέθους €10 το άτομο μπορείτε να φάτε καλά, ενώ έξω θα δίνατε περίπου τριπλάσια χρήματα για αντίστοιχο φαγητό. Αν ο προϋπολογισμός είναι σφιχτός, το ψήσιμο στο σπίτι είναι η προφανής επιλογή. Από την άλλη, η ταβέρνα προσφέρει κάτι που δεν αποτιμάται εύκολα σε χρήμα: το γλέντι παρέα με πολύ κόσμο, το κλίμα της αποκριάς και την ξεγνοιασιά ότι τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Πολλοί θεωρούν ότι «μια φορά το χρόνο είναι η Τσικνοπέμπτη» και αξίζει να βγουν έξω παρά τις αυξήσεις τιμών – βάζουν το χέρι στην τσέπη για να μην στερηθούν το παραδοσιακό ξεφάντωμα.

Συμπέρασμα: Τι συμφέρει;

Οικονομικά, συμφέρει σαφώς το σπίτι. Σαν εμπειρία, η έξοδος σε ταβέρνα δίνει άλλα πράγματα. Ένας πρακτικός τρόπος να αποφασίσετε είναι να δείτε τι προτιμά η παρέα σας: αν απολαμβάνετε το χαλαρό ψήσιμο μεταξύ σας και θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα, οργανώστε ένα ωραίο barbeque σπίτι με καλές πρώτες ύλες. Αν όμως λαχταράτε την ατμόσφαιρα «χαμού» της Τσικνοπέμπτης, θέλετε ζωντανές μουσικές και χορό και δεν σας πειράζει να ξοδέψετε παραπάνω, βγείτε στην αγαπημένη σας ταβέρνα (απλώς φροντίστε για κράτηση αρκετά νωρίς!). Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι να περάσετε καλά με την παρέα, είτε γύρω από το δικό σας τραπέζι, είτε σε κάποιο ταβερνάκι της Αθήνας, η Τσικνοπέμπτη είναι ευκαιρία για καλοφαγία, τσίκνα και διασκέδαση!

