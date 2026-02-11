Τσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο: Τσίκνα, ουρές και τιμές που καίνε όσο τα κάρβουνα

Η Βαρβάκειος Αγορά και η Τσικνοπέμπτη είναι ένας δεσμός σχεδόν… θεσμικός. Δεν είναι απλώς μια αγορά. Είναι το σημείο όπου η παράδοση συναντά την τσίκνα, τα ψυγεία δουλεύουν υπερωρίες και οι πάγκοι θυμίζουν πεδίο μάχης – με όπλα τα παϊδάκια και τις λαβίδες.

Τα τελευταία 24ωρα ενόψει της Τσικνοπέμπτης, η Βαρβάκειος μπαίνει σε ρυθμούς γιορτής. Οι φωνές των κρεοπωλών μπλέκονται με γέλια, τα κάρβουνα παίρνουν φωτιά και οι καταναλωτές κάνουν τους πρόχειρους… λογιστές, μετρώντας κιλά και ευρώ. Γιατί ναι, το έθιμο κρατά, αλλά το πορτοφόλι έχει άποψη.

Στα αμνοερίφια, οι τιμές ξεκινούν από 8 ευρώ και φτάνουν έως τα 11 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα και το κομμάτι. Το μοσχάρι κινείται από 10 έως 13 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ χωρίς κόκκαλο ανεβαίνει στα 12 έως 14 ευρώ. Τα κλασικά και πάντα περιζήτητα παιδάκια παίζουν από 12 έως 16 ευρώ το κιλό, αποδεικνύοντας ότι παραμένουν βασιλιάδες της σχάρας – αλλά με τιμή premium. Όπως λέει στον FLASH ο πρόεδρος της Βαρβακείου Αγοράς, Ανδρέας Νιώτης, οι τιμές παραμένουν σταθερές για όλα τα βαλάντια

O πρόεδρος της Βαρβακείου Αγοράς Ανδρέας Νιώτης μιλά στον FLASH για τις τιμές ενόψει Τσικνοπέμπτης

Για όσους θέλουν κάτι πιο «εύκολο» και γρήγορο, τα λουκάνικα ξεκινούν από 3,99 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 8 ευρώ, με επιλογές για κάθε γούστο: χωριάτικα, πικάντικα, με πράσο ή με πορτοκάλι. Τα σουβλάκια, τέλος, κυμαίνονται από 5 έως 10 ευρώ, έτοιμα να πάνε κατευθείαν στα κάρβουνα ή –για τους ανυπόμονους– να φαγωθούν επιτόπου.



Παρά τις ανατιμήσεις, η εικόνα στη Βαρβάκειο παραμένει ίδια: κόσμος, μυρωδιές, φωνές και μια αίσθηση συλλογικής εκτόνωσης. Η Τσικνοπέμπτη εδώ δεν είναι απλώς μέρα κατανάλωσης· είναι κοινωνικό γεγονός. Άγνωστοι τσουγκρίζουν ποτήρια, κρεοπώλες κερνούν δοκιμές και η πόλη θυμάται ότι μπορεί ακόμα να γιορτάζει, έστω και μετρώντας τα ευρώ.

Στη Βαρβάκειο, η τσίκνα δεν είναι μόνο μυρωδιά. Είναι μνήμη, συνήθεια και πείσμα. Και όσο υπάρχουν κάρβουνα αναμμένα και πάγκοι γεμάτοι κρέας, η Τσικνοπέμπτη θα βρίσκει πάντα το σπίτι της.