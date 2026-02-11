Τσικνοπέμπτη: Ψησταριά στο μπαλκόνι – Τι λέει ο νόμος και τι κινδυνεύεις να πληρώσεις

Τσικνοπέμπτη χωρίς κρέας δεν γίνεται. Τσικνοπέμπτη χωρίς καπνό; Δύσκολα. Αν είσαι από εκείνους που φέτος την Τσικνοπέμπτη αποφάσισαν να αφήσουν τις ταβέρνες και να στήσουν… δικό τους σκηνικό, με κρέατα, μουσική και παρέα στο σπίτι και δη στο μπαλκόνι, τότε καλό είναι να ξέρεις τι ακριβώς ισχύει. Γιατί άλλο το γιορτινό «τσίκνισμα» κι άλλο να μετατρέψεις την πολυκατοικία σε θολό τοπίο από καπνό.

Η εικόνα είναι γνωστή. Σχάρα, κάρβουνα, ανεμιστηράκι στο χέρι, ο καπνός να ανεβαίνει ορόφους και ο γείτονας από πάνω να μαζεύει άρον άρον τα ρούχα. Το ερώτημα όμως παραμένει κάθε χρόνο το ίδιο. Επιτρέπεται τελικά να ψήσεις στο μπαλκόνι ή ρισκάρεις πρόστιμο και καταγγελία;

Η απάντηση δεν είναι ούτε απλή ούτε απόλυτη. Και σίγουρα δεν είναι «κάνε ό,τι θες».

Το ερώτημα όμως κάθε χρόνο ίδιο: μπορείς να στήσεις ψησταριά στο μπαλκόνι ή θα χτυπήσει το κουδούνι πριν γυρίσεις το πρώτο παϊδάκι;

Η απάντηση δεν είναι άσπρο – μαύρο. Και κυρίως δεν είναι τόσο «χαλαρή» όσο νομίζουν πολλοί.

Υπάρχει νόμος που το απαγορεύει;

Όχι, δεν υπάρχει ειδική διάταξη που να απαγορεύει ρητά το ψήσιμο σε μπαλκόνια ή ταράτσες κατοικιών. Δεν θα βρεις άρθρο που να λέει «απαγορεύεται η ψησταριά στον εξώστη». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είσαι νομικά άτρωτος. Ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι το πρώτο φίλτρο

Αν η πολυκατοικία διαθέτει κανονισμό που απαγορεύει ανοιχτές φλόγες, κάρβουνα ή ψησταριές σε μπαλκόνια και κοινόχρηστους χώρους, τότε το θέμα τελειώνει εκεί. Ο κανονισμός δεσμεύει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Με απλά λόγια: αν γράφει «όχι», είναι όχι.

Πυρασφάλεια: εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν

Αν από τη χρήση της ψησταριάς προκληθεί πυρκαγιά ή κίνδυνος για γειτονικά διαμερίσματα, οι ευθύνες είναι προσωπικές και βαριές. Επέμβαση της Πυροσβεστικής σημαίνει διοικητικά πρόστιμα και – σε περίπτωση ζημιών – αστική ή και ποινική ευθύνη.

Στην πράξη, το κάρβουνο σε στενό μπαλκόνι πολυκατοικίας θεωρείται η πιο επικίνδυνη επιλογή. Σπίθες, έντονος καπνός και υφάσματα τέντας δεν είναι ο καλύτερος συνδυασμός.

Καπνός, μυρωδιές και… νεύρα

Ακόμη κι αν δεν προκύψει φωτιά, ο έντονος καπνός μπορεί να θεωρηθεί όχληση.

Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αστυνομία μπορεί να παρέμβει. Σε ακραίες περιπτώσεις, η υπόθεση μπορεί να πάρει και αστικό δρόμο.



Κανείς δεν θα σε συλλάβει επειδή ψήνεις λουκάνικα. Αλλά αν καπνίσεις τα απλωμένα ρούχα τριών ορόφων, οι σχέσεις γειτονίας πάνε περίπατο.

Παίζει ρόλο τι ψησταριά χρησιμοποιείς;

Ναι. Και πολύ.

Ηλεκτρική ψησταριά: η πιο ασφαλής επιλογή, με ελάχιστο καπνό.

Υγραερίου: πιο ελεγχόμενη από το κάρβουνο, αλλά απαιτεί σωστή εγκατάσταση και αερισμό.

Κάρβουνο / ανοιχτή φλόγα: η μεγαλύτερη εστία κινδύνου και εντάσεων.

Το συμπέρασμα της Τσικνοπέμπτης

Μπορείς να ψήσεις; Ναι. Είσαι πλήρως καλυμμένος; Όχι. Η νομοθεσία δεν το απαγορεύει ρητά, αλλά αν υπάρξει κίνδυνος ή σοβαρή όχληση, οι συνέπειες είναι πραγματικές. Τσίκνισε, αλλά με μέτρο. Γιατί το μόνο που πρέπει να καεί την Πέμπτη είναι το λίπος στα κάρβουνα, όχι οι σχέσεις με τους γείτονες και σίγουρα όχι η πολυκατοικία.