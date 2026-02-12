Τσικνοπέμπτη 2026: «Καπνίζει» το κέντρο της Αθήνας – Ψητοπωλεία έστησαν γιορτή παρά τη βροχή

Η Τσικνοπέμπτη στο κέντρο της Αθήνας δεν μπαίνει σε αναμονή λόγω καιρού. Από το πρωί, ψητοπωλεία σε κεντρικούς δρόμους και στενά έβγαλαν ψησταριές στα πεζοδρόμια, άναψαν κάρβουνα και έδωσαν το σύνθημα: η γιορτή ξεκίνησε.

Η βροχή έκανε την εμφάνισή της, αλλά κανείς δεν πτοήθηκε. Με τέντες, πρόχειρα στέγαστρα και καλή διάθεση, επαγγελματίες έστησαν αυτοσχέδια «γλέντια» μπροστά από τα μαγαζιά τους. Σουβλάκια, λουκάνικα και παϊδάκια άρχισαν να ψήνονται, ενώ οι πρώτοι μεζέδες προσφέρθηκαν δωρεάν σε περαστικούς, εργαζόμενους της περιοχής και τουρίστες που βρέθηκαν στο κέντρο.

Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα: Όταν η τσίκνα «νικά» τη βροχή

Η εικόνα ήταν απολύτως αποκριάτικη: καπνός να ανεβαίνει από τις σχάρες, ομπρέλες ανοιχτές, παρέες να στέκονται όρθιες με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και να γελούν κάτω από τον γκρίζο ουρανό. Η μυρωδιά του ψημένου κρέατος απλώθηκε στους κεντρικούς δρόμους, δίνοντας στο κέντρο εκείνο το γνώριμο, εορταστικό χρώμα που συνοδεύει κάθε χρόνο την Τσικνοπέμπτη.

Οι επαγγελματίες μιλούν για μια ημέρα-ορόσημο μέσα στη χρονιά. Παρά την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, επιμένουν να κρατούν την παράδοση ζωντανή. «Η Τσικνοπέμπτη είναι χαρά, είναι μοίρασμα», λένε, τονίζοντας ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από μικρές αφορμές γιορτής. Μόνο για σήμερα θα ψήσουμε 15.000 καλαμάκια σουβλάκι, λέει στον FLASH ιδιοκτήτης ψητοπωλείου στα Εξάρχεια.

Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Κάποιοι έκαναν μια σύντομη στάση στο διάλειμμα από τη δουλειά, άλλοι κατέβηκαν επίτηδες για να ζήσουν το κλίμα. Τα κινητά πήραν φωτιά, τα social γέμισαν εικόνες με καπνό και χαμόγελα, ενώ το κέντρο της Αθήνας θύμισε για λίγες ώρες παλιά, πιο ανέμελα χρόνια.

Η Τσικνοπέμπτη 2026 αποδεικνύει ότι η πόλη δεν χάνει τον παλμό της. Όσο υπάρχουν κάρβουνα που ανάβουν και άνθρωποι που στέκονται γύρω από μια ψησταριά, η γιορτή θα βρίσκει τον τρόπο να επιβιώνει – ακόμη κι αν ο καιρός έχει άλλη άποψη.