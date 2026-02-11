Απεργία την Τσικνοπέμπτη ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι της efood

24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν για την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι της εταιρείας ντελίβερι efood.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν «από τον καθημερινό αγώνα δρόμου, βγαίνουμε ξανά στον δρόμο του αγώνα. Οι στάσεις εργασίας στις 28–29 Νοεμβρίου ήταν ένα πρώτο βήμα κλιμάκωσης. Με την 24ωρη απεργία της 12ης Φλεβάρη (Τσικνοπέμπτη) διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν».

Οι εργαζόμενοι της efood αναμένεται να συγκεντρωθούν το πρωί της Τσικνοπέμπτης στη διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στα γραφεία της εταιρείας.

«Ο αγώνας μας απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με το σωματείο μας στην Αττική απεργούν οι εργαζόμενοι στην efood, μέσω των σωματείων τους, και σε Θεσσαλονίκη, Βόλο και Καλαμάτα. Τις τελευταίες μέρες μπήκε και η Λάρισα! Ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε. Ενωμένοι μπορούμε να πάρουμε αυτά που μας αξίζουν!», αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων efood Π. Αττικής.