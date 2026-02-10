Τσικνοπέμπτη με ομπρέλα: Η μία κακοκαιρία «πίσω» από την άλλη - Η εκτίμηση Κολυδά

Βροχερό κατά διαστήματα αναμένεται να συνεχιστεί το σκηνικό του καιρού στη χώρα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, με τους μετεωρολόγους να έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί με άστατο καιρό.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του για την Τσικνοπέμπτη, τονίζει ότι θα υπάρξει «ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά».

«Έτσι όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», επισημαίνει ο μετεωρολόγος.

✅Μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την #Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας , όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά . Έτσι όπως έρχεται το ένα… pic.twitter.com/y41U6yVbw7 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 10, 2026

Μαρουσάκης: Βροχερή Τσικνοπέμπτη - Πότε είναι οι καλύτερες ώρες για ψήσιμο

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός από το απόγευμα της Τετάρτης 11/2 έως και την Τσικνοπέμπτη, με σερί καταιγίδων σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι βροχές και οι καταιγίδες ξεκινούν από το απόγευμα της Τετάρτης στα δυτικά, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα επεκταθούν στις υπόλοιπες περιοχές. Την Τσικνοπέμπτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο το πρωί και στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη το βράδυ. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και νοτιοδυτικοί 4–6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, διατηρούμενη σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Στην Αττική, οι πρωινές ώρες θα είναι νεφελώδεις με τοπικές βροχές, ενώ προσωρινή βελτίωση αναμένεται κατά το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα για ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους. Από το απόγευμα η αστάθεια θα επιστρέψει με νέα κύματα καταιγίδων.

Στη Δυτική Ελλάδα, μετά το πρωί της Τσικνοπέμπτης οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια θα προσφέρει προσωρινή ανάπαυλα.

Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι για την ανατολική Ελλάδα οι καλύτερες ώρες για ψήσιμο είναι από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ, παρά την γενικότερη αστάθεια.