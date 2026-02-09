«Απαραίτητη η ομπρέλα και αυτή την εβδομάδα»: 5 κύματα βροχών στην Αττική - Η εκτίμηση Καλλιάνου

Η λιακάδα και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στη χώρα τα προηγούμενα 24ωρα, αναμένεται να δώσουν τη θέση τους σε πιο βροχερό σκηνικό τις επόμενες ημέρες, με την Τσικνοπέμπτη να μην αποτελεί εξαίρεση.

Όσον αφορά τον καιρό αυτής της εβδομάδας, ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι «θα χαρακτηρίζεται από κατά διαστήματα αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με φαινόμενα που αφορούν κυρίως βροχές και τοπικές καταιγίδες».

«Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Ειδικά έως την Τρίτη το πρωί οι τοπικές χιονοπτώσεις θα απασχολήσουν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Θράκη. Επίσης την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα αγγίζουν τα 6-7 και κατά διαστήματα και τα 8 μποφόρ», αναφέρει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Γιάννης Καλλιάνος παραθέτει σχετικούς χάρτες με τις περιοχές της Ελλάδας που θα εκδηλωθούν βροχές από αύριο Τρίτη (10/2) μέχρι και την Παρασκευή (13/2) και εξηγεί: «Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με τη συνεχή διέλευση -από τα δυτικά προς τα ανατολικά- βαρομετρικών χαμηλών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ευνοούν επεισόδια βροχών, καταιγίδων και κατά περιόδους ενισχυμένων ανέμων. Πρόκειται όμως για μια τυπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία για την εποχή».

Στην Αττική, ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι θα εκδηλωθούν βροχές κατά τα εξής διαστήματα: «Σήμερα (Δευτέρα) το βράδυ, Τρίτη (αύριο) το μεσημέρι, Τετάρτη μεσημέρι, Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη απόγευμα».

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Επαναλαμβάνω τη χρωματική κλίμακα υετού (βροχή ή όπου υπάρξει χιόνι) στους χάρτες (meteoam.it) :

Ανοιχτό & σκούρο Πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές.

Ανοιχτό & σκούρο Μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές έως και γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ανοιχτό & σκούρο Κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Και λίγα λόγια για τα νέφη κατακόρυφης ανάπτυξης που δύναται να προκαλέσουν έντονα φαινόμενα :

Όνομα : Cumulonimbus - CB (Σωρειτομελανίες). Ξεκινούν να αναπτύσσονται συνήθως παίρνοντας αρχικά τη μορφή Tower Cumulus - TCu που σταδιακά μεγαλώνει.

Είναι τα λεγόμενα «εργοστάσια» των καταιγίδων, η κορυφή τους φτάνει (ή και οριακά ξεπερνά) ακόμα και τα 30.000 - 36.000 πόδια (10-12 χιλιόμετρα το ύψος του άκμωνα - anvil cloud) και μπορούν να προκαλέσουν :

Έντονες βροχές

Χαλάζι

Κεραυνούς

Ισχυρούς ριπαίους ανέμους στο εσωτερικό του

Τοπικά επικίνδυνα φαινόμενα

Πότε θα βρέξει στην Αττική ; (ενδεικτικά χρονικά διαστήματα)

