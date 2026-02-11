Τσικνοπέμπτη στα σχολεία: Τέλος στις ψησταριές με εντολή του υπουργείου Παιδείας

Η αντίστροφη μέτρηση για την Τσικνοπέμπτη 2026 έχει ξεκινήσει, όμως για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς η ημέρα δεν θα συνοδεύεται από το παραδοσιακό «τσίκνισμα» εντός των σχολικών μονάδων. Με ρητή και προφορική οδηγία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ξεκαθαρίστηκε προς τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ότι το στήσιμο ψησταριών στα σχολεία απαγορεύεται.

Η οδηγία αυτή στοχεύει στην αποφυγή προβλημάτων ασφαλείας αλλά και στην αποτροπή συναθροίσεων που περιλαμβάνουν κατανάλωση αλκοόλ και εδεσμάτων σε εργασιακούς και εκπαιδευτικούς χώρους, ακολουθώντας την πάγια τακτική των τελευταίων ετών.

Τι ισχύει στην πράξη για τους μαθητές

Παρά την παράδοση, οι κανόνες για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια είναι συγκεκριμένοι. Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι σχολική αργία. Τα μαθήματα διεξάγονται βάσει προγράμματος. Οι απουσίες των μαθητών καταγράφονται κανονικά και δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση. Αν και δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση για ήπιες δράσεις, αυτές επιτρέπονται συνήθως μόνο την τελευταία διδακτική ώρα και μόνο μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ούτε στον ιδιωτικό τομέα είναι αργία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγχυση που επικρατεί κάθε χρόνο αφορά και τους εργαζομένους. Η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί θεσμοθετημένη αργία ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα παρατηρείται συχνά μια «σιωπηρή» χαλάρωση του ωραρίου ή ολιγόωρες διακοπές για τη συμμετοχή στο έθιμο, αυτό επαφίεται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη.

Στον χώρο της εκπαίδευσης, ωστόσο, το πλαίσιο παραμένει αυστηρό, με το Υπουργείο να ζητά τον σεβασμό του σχολικού χώρου και την αποφυγή υπερβολών που αλλοιώνουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της ημέρας.