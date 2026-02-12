Πληθωρισμός: Υποχώρησε στο 2,5% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο, από 2,6% που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο. Σε επίπεδο μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ υποχώρησε κατά 0,8%, όταν στην αντίστοιχη περσινή σύγκριση η μείωση είχε διαμορφωθεί στο 0,7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε σε αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του πληθωρισμού, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της νέας ταξινόμησης COICOP18 τόσο στον Εθνικό όσο και στον Εναρμονισμένο ΔΤΚ. Παράλληλα, άλλαξε το έτος βάσης σε 2025=100,0 για τον Εναρμονισμένο ΔΤΚ και εντάχθηκε νέα κατηγορία με τίτλο «Τυχερά Παιχνίδια» στην ομάδα 09 (Αναψυχή και Πολιτισμός). Η μετάβαση στο νέο σύστημα συνοδεύεται και από αξιοποίηση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων.

Οι μειώσεις

Πτωτικά κινήθηκαν και τα τιμολόγια στη στέγαση (-0,1%), κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών σε ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης , αν και η αποκλιμάκωση αυτή «φρέναρε» από αυξήσεις σε ενοίκια, ύδρευση και δημοτικά τέλη. Μείωση 0,6% σημειώθηκε στα Διαρκή αγαθά και είδη νοικοκυριού, 0,9% στις Μεταφορές –με φθηνότερα καύσιμα και αεροπορικά εισιτήρια– και 1,2% στην Ενημέρωση και Επικοινωνία, λόγω χαμηλότερων πακέτων τηλεφωνίας. Πτώση 0,8% καταγράφηκε και στην κατηγορία Προσωπική φροντίδα και λοιπές υπηρεσίες.



Στον αντίποδα, οι τιμές των τροφίμων συνέχισαν την ανοδική πορεία. Η ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 1,8% σε μηνιαία βάση, με ανατιμήσεις σε ψωμί πουλερικά, ψάρια, τυριά, έλαια, λαχανικά και σοκολατοειδή. Μερική «ανάσα» έδωσαν οι χαμηλότερες τιμές σε αρνί, κατσίκι, γιαούρτι και καφέ. Άνοδος 1,5% σημειώθηκε σε αλκοολούχα ποτά και καπνό, 0,2% σε ξενοδοχεία και εστίαση, ενώ οι ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 2,1%, κυρίως λόγω ακριβότερων ασφαλίστρων υγείας.

Επιμένει ο «πονοκέφαλος»

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο του 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, με τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα να παραμένουν ο βασικός «πονοκέφαλος» των νοικοκυριών. Η Διατροφή κατέγραψε αύξηση 4,5%, με ανοδικές πιέσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, γλυκά και καφέ. Αύξηση 2% σημείωσαν αλκοολούχα ποτά και καπνός, 8% η ένδυση και υπόδηση, 2,1% η στέγαση –λόγω κυρίως ενοικίων και ηλεκτρικού ρεύματος–, ενώ 6,8% αυξήθηκαν οι τιμές σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια.



Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι μεταφορές (+0,9%), η αναψυχή και ο πολιτισμός (+2%), η εκπαίδευση (+2,8%) και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες (+1,5%). Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στα διαρκή αγαθά και είδη νοικοκυριού (-0,5%), στην ενημέρωση και επικοινωνία (-1,6%) και στην προσωπική φροντίδα (-0,7%).