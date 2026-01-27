Γιατί το λευκό ξίδι φθείρει το πλυντήριο ρούχων σε κάθε χρήση

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε εναλλακτικές μεθόδους καθαρισμού, επιλέγοντας το λευκό ξίδι ως οικολογική και οικονομική λύση για τη φροντίδα του πλυντηρίου ρούχων. Η φήμη του βασίζεται κυρίως στην ικανότητά του να διαλύει τα άλατα και να απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές, χωρίς τη χρήση χημικών προϊόντων.

Παρά τη δημοτικότητά του, τεχνικοί με εμπειρία στη συντήρηση πλυντηρίων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως εξηγούν, η έντονα όξινη σύσταση του ξυδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές φθορές σε κρίσιμα εξαρτήματα της συσκευής. Οι ελαστικές φλάντζες και τα μέρη από καουτσούκ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος διαρροών και βλαβών με την πάροδο του χρόνου.

Δες ποια ασφαλέστερη μέθοδο προτείνουν οι τεχνικοί για να προστατεύσεις το πλυντήριο και να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής του.