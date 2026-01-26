Μούχλα στους τοίχους: Γιατί η χλωρίνη δεν λύνει το πρόβλημα και τι προτείνουν οι ειδικοί

Παρότι πολλοί καταφεύγουν στη χλωρίνη ως άμεση λύση, οι επαγγελματίες προειδοποιούν ότι το αποτέλεσμα είναι κυρίως επιφανειακό. Το υλικό μπορεί να «καθαρίσει» οπτικά τον τοίχο, όμως δεν καταστρέφει τη μούχλα σε βάθος. Ο συνδυασμός αυξημένης υγρασίας και μειωμένης ανανέωσης του αέρα δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξή της, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να επανεμφανίζεται ξανά και ξανά.

Δες ποια μέθοδο προτείνουν οι επαγγελματίες και αντιμετώπισε τη μούχλα σωστά και αποτελεσματικά.