Το πιο μεγάλο λάθος με τη χλωρίνη στο σπίτι - Τι συμβουλεύει καθηγήτρια Χημείας

Αν και θεωρείται από τα πιο διαδεδομένα προϊόντα καθαρισμού, η χλωρίνη δεν είναι τόσο «αθώα» όσο συχνά πιστεύεται. Η απρόσεκτη ή εσφαλμένη χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς, αναπνευστικά προβλήματα ή και πιο σοβαρές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους όπως το μπάνιο.

Δες τι πρέπει να αποφεύγεις και πώς να χρησιμοποιείς σωστά τη χλωρίνη στο σπίτι.