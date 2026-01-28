Το πιο μεγάλο λάθος με τη χλωρίνη στο σπίτι - Τι συμβουλεύει καθηγήτρια Χημείας
Η χλωρίνη αποτελεί βασικό καθαριστικό σε πολλά νοικοκυριά, όμως η λανθασμένη χρήση της μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.
Αν και θεωρείται από τα πιο διαδεδομένα προϊόντα καθαρισμού, η χλωρίνη δεν είναι τόσο «αθώα» όσο συχνά πιστεύεται. Η απρόσεκτη ή εσφαλμένη χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς, αναπνευστικά προβλήματα ή και πιο σοβαρές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους όπως το μπάνιο.
Δες τι πρέπει να αποφεύγεις και πώς να χρησιμοποιείς σωστά τη χλωρίνη στο σπίτι.