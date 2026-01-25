Μην πετάτε τις φλούδες του σκόρδου: Κι όμως, έχουν αξία στην κουζίνα

Κάθε φορά που μαγειρεύουμε με σκόρδο, η διαδικασία είναι σχεδόν μηχανική: καθαρίζουμε τις σκελίδες και οι φλούδες καταλήγουν κατευθείαν στα σκουπίδια. Κι όμως, αυτό που θεωρούμε άχρηστο μπορεί να αποδειχθεί απρόσμενα χρήσιμο.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tasting Table, οι φλούδες του σκόρδου μπορούν να αξιοποιηθούν με έξυπνους τρόπους, αντί να πετιούνται. Όπως επισημαίνεται, αποτελούν εξαιρετική προσθήκη σε ζωμούς και σούπες, προσδίδοντας έξτρα άρωμα και βάθος γεύσης, χωρίς κόπο και χωρίς κόστος.



Με λίγα λόγια, πριν ανοίξετε τον κάδο, ξανασκεφτείτε το. Το σκόρδο έχει περισσότερα να δώσει απ’ όσα νομίζουμε.

