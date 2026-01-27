Πόσο καφέ αντέχει ο οργανισμός καθημερινά και τι προκαλεί η υπερβολική καφεΐνη

Ο καφές και το τσάι συγκαταλέγονται στα πιο διαδεδομένα ροφήματα παγκοσμίως, κυρίως λόγω της καφεΐνης που περιέχουν. Η ουσία αυτή απαντάται σε περίπου 60 διαφορετικά φυτά και αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι την καταναλώνουν καθημερινά. Στον ανθρώπινο οργανισμό, η καφεΐνη δρα ως διεγερτικό του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Βοηθά στη βελτίωση της εγρήγορσης, της συγκέντρωσης και της αίσθησης ενέργειας, γι’ αυτό και συχνά θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κόπωσης. Όταν όμως η κατανάλωση ξεπερνά τα συνιστώμενα όρια, τα οφέλη μπορεί να δώσουν τη θέση τους σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Δες πόσοι καφέδες θεωρούνται ασφαλείς και πώς επηρεάζει η καφεΐνη την υγεία σου.