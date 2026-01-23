Κετογονική δίαιτα: Πώς μπορούν να αναστραφούν οι επιπτώσεις της σε ζωτικά όργανα

Η κετογονική δίαιτα έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές, από influencers μέχρι αθλητές και ανθρώπους που επιδιώκουν γρήγορη απώλεια βάρους και βελτίωση του μεταβολισμού. Η δραστική μείωση των υδατανθράκων και η αυξημένη κατανάλωση λιπαρών παρουσιάζεται συχνά ως πανάκεια για καλύτερη υγεία. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να έχει κόστος για τον οργανισμό. Πειράματα σε ποντίκια κατέδειξαν ότι ένα διατροφικό σχήμα τύπου κετογονικής προκαλεί στρες στα κύτταρα της καρδιάς, των νεφρών, του εγκεφάλου και του ήπατος, οδηγώντας στη συσσώρευση λεγόμενων γερασμένων κυττάρων.

Δες τι δείχνει η έρευνα για τις πραγματικές επιπτώσεις της κετογονικής και πώς μπορούν να μειωθούν οι κίνδυνοι για τον οργανισμό σου.