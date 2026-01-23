Βρώμη και υγεία: Γιατί αξίζει να μπει στο καθημερινό σας μενού

Η βρώμη θεωρείται ένα από τα πιο πλήρη διατροφικά δημητριακά, χάρη στους σύνθετους υδατάνθρακες που περιέχει και οι οποίοι προσφέρουν σταθερή ενέργεια χωρίς απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί σταθερή επιλογή σε ισορροπημένα διατροφικά προγράμματα. Ένα απλό μπολ βρώμης το πρωί μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των ημερήσιων διατροφικών αναγκών, παρέχοντας φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά που δύσκολα βρίσκει κανείς.

Δες πώς η βρώμη μπορεί να βελτιώσει την καθημερινή σου διατροφή και πώς να την εντάξεις εύκολα στα γεύματά σου.