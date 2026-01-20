Χουρμάδες: Ο εξωτικός καρπός με υψηλή διατροφική αξία

Ο φοίνικας από τον οποίο προέρχονται οι χουρμάδες ευδοκιμεί σε τροπικά και υποτροπικά κλίματα, ενώ ο καρπός του έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μια θρεπτική επιλογή που συνδυάζει απόλαυση και υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά χαρακτηρίζεται «υπερτροφή», χάρη στη σύνθεσή του και τη συμβολή του στη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

Σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι χουρμάδες αποτελούν βασικό τρόφιμο. Περιέχουν περίπου 70% φυσικά σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη σε παρόμοιες αναλογίες, προσφέροντας άμεση ενέργεια. Το υπόλοιπο διατροφικό τους προφίλ συμπληρώνεται από πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και σημαντικά μέταλλα, όπως κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και φώσφορο.

Δες ποια είναι τα οφέλη των χουρμάδων για την υγεία και πώς μπορείς να τους εντάξεις σωστά στη διατροφή σου.