Σε ρυθμούς αποκριάς έχει αρχίσει να μπαίνει η Ελλάδα καθώς φέτος ο μήνας του Καρναβαλιού είναι ο Φεβρουάριος. Οι κρατήσεις στους δημοφιλείς καρναβαλικούς προορισμούς έχουν ήδη ξεκινήσει με το ενδιαφέρον τον επισκεπτών που έχουν ξεκινήσει ήδη να οργανώνουν τις αποκριάτικες εκδρομές τους να είναι μεγάλο κάτι που αποτυπώνεται και στις πληρότητες στα καταλύματα.

Τα σκήπτρα στις προτιμήσεις των εκδρομέων για τις Απόκριες κρατά και πάλι η πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, η Πάτρα. Οι προετοιμασίες για τα άρματα, τα κοστούμια και τις εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό ενώ το αυξημένο ενδιαφέρον των επισκεπτών αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στις πληρότητες, με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις να φτάνουν το 75% την ημέρα της τελετής έναρξης, ενώ για το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων, τα ποσοστά προ-κρατήσεων αγγίζουν ήδη το 85%, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων.

Καρναβάλι Πάτρας 2026 - Photo Credits: Eurokinissi

«Oι πρώτες κρατήσεις έχουν ξεκινήσει πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων με το ενδιαφέρον των επισκεπτών να κορυφώνεται στα μέσα Ιανουαρίου. Σήμερα η πληρότητα στο ξενοδοχείο μας αγγίζει το 80% με τους περισσότερους να επιλέγουν μια τριήμερη απόδραση» λέει στο flash.gr ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην Πάτρα Κωνσταντίνος Τσουραμάνης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το κόστος διαμονής για το τριήμερο της κορύφωσης (άφιξη Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου - αναχώρηση Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου κυμαίνεται:

από 676 ευρώ για κατοικία ενός υπνοδωματίου στην περιοχή του Δασυλλίου,

έως και 2.292 ευρώ για κατοικία δύο υπνοδωματίων στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Κοραή, με δυνατότητα φιλοξενίας έως έξι ατόμων.

Καρναβάλι Πάτρας 2026 - Photo Credits: Eurokinissi

Όσοι θέλουν πιο προσιτές λύσεις διαμονής και δεν επιμένουν στο κέντρο της Πάτρας, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 20 έως 25 λεπτών:

Βραχνέικα 353€ - 635€ ευρώ για κατοικία 2 υπνοδωματίων

Τσουκαλεΐκα: 545€ - 668€ για 2 υπνοδωμάτια

Ρίο: 565€ - 916€ για κατοικία 2 υπνοδωματίων

Άγιος Βασίλειος: 506€ - 694€ για κατοικία 3 υπνοδωματίων

Ψαθόπυργος: από 360€ για κατοικία 1 υπνοδωματίου

ΝΑΟΥΣΑ

Το τελετουργικό δρώμενο Γενίτσαροι και Μπούλες θα αναβιώσει και φέτος στη Νάουσα. Το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων οι προ-κρατήσεις για τα AirBnb βρίσκονται ήδη στο 100%.

ΚΟΖΑΝΗ

Στην Κοζάνη με το κοινοτικό δρώμενο «Φανοί» η πόλη όπως φαίνεται θα πλημμυρίσει και πάλι με επισκέπτες. Το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων, τα ποσοστά προ-κρατήσεων στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αγγίζουν ήδη το 98%, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων. To κόστος διαμονής για το τριήμερο, κυμαίνεται από 648€ για κατοικία με 1Υ/Δ.

«Πάντα η Κοζάνη έχει υψηλές πληρότητες την περίοδο της Αποκριάς γιατί το παραδοσιακό Καρναβάλι έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου καθώς οι επισκέπτες έχουν συνδυάσει τη διαμονή τους με το ότι θα περάσουν καλά. Το έθιμο παραμένει αναλλοίωτο στο χρόνο και αυτό αποτυπώνεται και στις κρατήσεις που ξεπερνούν το 90% στα ξενοδοχεία κυρίως λόγω κάποιων ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής» μας αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κοζάνης Ιάκωβος Παντελίδης.

Photo Αρχείου: Eurokinissi

ΔΡΑΜΑ

Στη Δράμα όπου γίνονται τα παραδοσιακά διονυσιακά έθιμα η πληρότητα στα AirBnb αγγίζει το 65% για το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων. To κόστος διαμονής για το τριήμερο στο κέντρο της πόλης, κυμαίνεται από 185€ έως και 423€.

ΞΑΝΘΗ

Στην Ξάνθη όπου οι Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές συνδυάζουν τις πολιτιστικές δράσεις με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις τα ποσοστά προ-κρατήσεων αγγίζουν ήδη το 90% το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων ενώ τo κόστος διαμονής για το τριήμερο, κυμαίνεται από 712€ έως και 1.016€ για κατοικία με 2Υ/Δ κατάλληλη να φιλοξενήσει ακόμη και 6 άτομα.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Στο Ρέθυμνο η πληρότητα αγγίζει το 86%με το καρναβάλι να συνδυάζει κρητικό κέφι με σατιρικά θέματα, ενώ πολιτιστικοί σύλλογοι συμμετέχουν ενεργά.

Photo: Facebook

Οι προ-κρατήσεις στην πλατφόρμα Airbnb για το Σαββατοκύριακο των παρελάσεων αγγίζουν ήδη το 70% περιορίζοντας σημαντικά τα διαθέσιμα καταλυμάτων για διαμονή. Στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου το κόστος για διαμονής για το τριήμερο, κυμαίνεται από 271€ έως και 459€ για αυτοτελή κατοικία.

Σε όλη τη χώρα οι προετοιμασίες για τα αστικά καρναβάλια είναι πυρετώδεις. Σε Μοσχάτο, Θεσσαλονίκη, Χίο και Καρδίτσα οργανώνουν σύγχρονες παρελάσεις, συναυλίες και οικογενειακές εκδηλώσεις και αναμένουν χιλιάδες επισκέπτες.