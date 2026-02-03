Χριστίνα Τσένα: Η εντυπωσιακή και διαφορετική βασίλισσα του καρναβαλιού στον Τύρναβο

Οι Απόκριες είναι εδώ και έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τα μεγάλα καρναβάλια της χώρας, με τις «βασίλισσες» των καρναβαλιών να ετοιμάζονται επίσης να καθίσουν στο θρόνο τους.

Μία από αυτές είναι και η Χριστίνα Τσένα, η οποία επιλέχθηκε να γίνει βασίλισσα στο φετινό καρναβάλι του Τυρνάβου στη Θεσσαλία, ένα θεσμός με μεγάλη παράδοση και ιστορία.

Δυναμική και γεμάτη θετική ενέργεια, η νεαρή personal trainer είναι ενθουσιασμένη που θα εκπροσωπήσει το Τυρναβίτικο Καρναβάλι.

Φωτό: tyrnavospress.gr

«Όταν με πήραν τηλέφωνο από το δημαρχείο χάρηκα πάρα πολύ. Είναι μοναδικές εμπειρίες και ανυπομονώ να τις ζήσω», λέει η Χριστίνα Τσένα, μιλώντας στο tirnavospress.gr.

«Το Τυρναβίτικο Καρναβάλι είναι μια γιορτή με πολλή διασκέδαση, χαμόγελα. Είναι μια παράδοση που περιμένουμε πάρα πολύ όλοι μας. Το να εκπροσωπήσω φέτος το καρναβάλι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνω εμφανίσεις σε όλες τις εκδηλώσεις.

Πρέπει να φέρεις το κέφι, να έχεις χαμόγελο και θετική ενέργεια. Πιστεύω ότι αυτό το έχω. Ανυπομονώ να έρθει ο κόσμος να το δει από κοντά γιατί είναι μια εμπειρία που αξίζει», τόνισε, καλώντας όσους θα επισκεφτούν την πόλη να παραμείνουν μέχρι την Καθαρά Δευτέρα.

«Όταν πρωτοείδα το καρναβάλι ήμουν αρκετά μικρή. Εντυπωσιάζει ο ήχος, η μουσική, οι στολές. Ήθελα να γίνω βασίλισσα από μικρό κοριτσάκι», είπε η Βασίλισσα του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού.

«Ετοιμαζόμαστε όλοι μαζί για το πώς θα παρουσιαστεί η φετινή Βασίλισσα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ετοιμάζουμε κάτι ξεχωριστό», σημείωσε.

Φωτό: Facebook

«Φέτος δεν θα είμαι η συνηθισμένη παραμυθένια Βασίλισσα. Θα υπάρχει μια μικρή δόση… ‘κακίας’ στον χαρακτήρα και στην εμφάνιση. Θα είναι κάτι διαφορετικό που πιστεύω θα εντυπωσιάσει», είπε η Χριστίνα Τσένα.

Ακόμα, τόνισε ότι το κοινό πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο μήνυμα που θα περάσει το φετινό καρναβάλι μέσα από το θέμα του, καθώς δεν πρόκειται απλώς για θέαμα, αλλά και για κοινωνικό σχολιασμό.

Η Χριστίνα Τσένα έχει ολοκληρώσει σπουδές ως personal trainer και pilates instructor, ενώ παράλληλα έχει εκπαιδευτεί ως ναυαγοσώστρια.

Το Τυρναβίτικο Καρναβάλι και το Μπουρανί

Το Τυρναβίτικο Καρναβάλι είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα καρναβάλια της Ελλάδας. Ξεχωρίζει για τον σατιρικό και διονυσιακό του χαρακτήρα, με παρελάσεις, τραγούδια και έντονο λαϊκό χιούμορ. Θεωρείται ότι έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και στις διονυσιακές γιορτές.

Έθιμα και εκδηλώσεις με με μεταμφιέσεις, σάτιρα, τραγούδι αλλά και αθυροστομία διατηρήθηκαν στους αιώνες, ακόμα και κατά την Τουρκοκρατία και πέρασαν στην νεώτερη εποχή.

Στο ίδιο κλίμα, το Μπουρανί είναι το πιο χαρακτηριστικό έθιμο του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού και τελείται την Καθαρά Δευτέρα. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό νηστίσιμο φαγητό (σούπα από χόρτα χωρίς λάδι), το οποίο συνοδεύεται από τολμηρό αποκριάτικο δρώμενο με φαλλικά σύμβολα, πειράγματα και σάτιρα, που συμβολίζουν τη γονιμότητα και την αναγέννηση της φύσης.