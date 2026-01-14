Μαρίζα Φλωράτου: Αυτή είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – ΚΕΔΗΠ , κατά την επιλογή της βασίλισσας, έλαβε υπόψη όχι μόνο την ομορφιά, αλλά και την προσωπικότητα της υποψήφιας και τη σύνδεσή της με το Πατρινό Καρναβάλι και την πόλη της Πάτρας.

Η Μαρίζα Φλωράτου γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε ισπανική γλώσσα και φιλολογία, καθώς και φυσικοθεραπεία, ενώ μιλάει Αγγλικά και Ισπανικά. Έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο του χορού ως χορογράφος και χορεύτρια σε σχολές, ωδεία και σχολεία, ενώ εργάζεται και ως φυσικοθεραπεύτρια. Παράλληλα, έχει προσφέρει ιδιαίτερα στον χώρο του εθελοντισμού.

tempo24

Η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι είναι στενή και ενεργή από πολύ νωρίς. Όπως η ίδια αναφέρει, ένιωσε τη χαρά και την ατμόσφαιρα των παρελάσεων από τότε που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας της. Από τη στιγμή που μεγάλωσε, συμμετέχει κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, είτε ως μέλος πληρωμάτων, είτε ως χορεύτρια σε παραστάσεις όπως «Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» και άλλες εκδηλώσεις του θεσμού, όπως αναφέρει το tempo24.

Η Μαρίζα περιμένει με ενθουσιασμό την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού, προετοιμαζόμενη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό από την τιμητική θέση της Βασίλισσας.

Η ΚΕΔΗΠ ευχαριστεί θερμά όλα τα κορίτσια που κατέθεσαν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον τους.