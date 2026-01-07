Αντίστροφη μέτρηση για το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε είναι η τελετή έναρξης

Κι αφού τα χριστουγεννιάτικα στολίδια άρχισαν να μπαίνουν στα κουτιά, σειρά παίρνουν οι αποκριάτικες μάσκες, με την αντίστροφη μέτρηση για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η φετινή διοργάνωση του Καρναβαλιού της Πάτρας υπόσχεται μοναδικό θέαμα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, αλλά και καινοτομίες, που θα δώσουν νέα πνοή στο μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας.



Το φετινό Καρναβάλι έχει μικρότερη διάρκεια από άλλες χρονιές επειδή το ημερολόγιο των Αποκριών, που εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα, φέτος ευθυγραμμίζεται με την εορτή του Αγίου Αντωνίου στις 17 Ιανουαρίου και την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, περιορίζοντας έτσι το χρονικό διάστημα των εκδηλώσεων σε σχέση με άλλες χρονιές που το καρναβάλι εκτείνεται σε μεγαλύτερο διάστημα.

Η τελετή έναρξης είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αντωνίου, ενώ ο επίσημος επίλογος θα δοθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, με τη φαντασμαγορική μεγάλη παρέλαση και την παραδοσιακή καύση του βασιλιά καρνάβαλου.



Το πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026



Τελετή Έναρξης: Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Εργαστήρια και εκθέσεις καρναβαλικής παράδοσης

Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων

«Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού»

Παιδικό Καρναβάλι, Μικρή Παρέλαση

Μεγάλη Παρέλαση και Καύση Βασιλιά Καρνάβαλου: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Συναυλίες, θεατρικά, party, happenings και εκπλήξεις σε όλη την πόλη

Η τελετή που θα σηματοδοτήσει την έναρξη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 θα φιλοξενηθεί σε υπαίθρια σκηνή περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Η έναρξη των εκδηλώσεων ακολουθεί το διαχρονικό τελετουργικό: ο Τελάλης πάνω στο μουσικό άρμα του διασχίζει τους δρόμους, προσκαλώντας όλους στη μεγάλη γιορτή. Η ημέρα γεμίζει με καρναβαλιστές, παιδικές φωνές, χρώματα, ρίψεις κονφετί και άνοιγμα του κλασικού καρναβαλικού λαβάρου, που παραδίδεται στο Δημαρχείο.