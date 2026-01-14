Πένθος στην ΕΡΤ: Η Αλεξάνδρα Δουβαρά ανακοίνωσε με λυγμούς τον θάνατο του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη
Στο πένθος βυθίστηκε η ΕΡΤ μετά τον ξαφνικό θάνατο του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2026.
Θλίψη επικρατεί στην ΕΡΤ μετά τον ξαφνικό θάνατο του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2026. Την τραγική είδηση ανακοίνωσε με δάκρυα η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά, η οποία υπήρξε συνεργάτιδά του για πολλά χρόνια.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του ούτε το αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Φορώντας μαύρα ρούχα και εμφανώς συγκινημένη, η Αλεξάνδρα Δουβαρά αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό της, σκηνοθέτη της στα στούντιο της ΕΡΤ.
«Ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου και συναδέλφου, του επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του», είπε η Δουβαρά, ζητώντας συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τους λυγμούς της.
Στη συνέχεια, ευχήθηκε καλή ημέρα στους τηλεθεατές, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα.