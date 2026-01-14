Εξαφάνιση 16χρονης: Άλλες δύο φορές είχε προσπαθήσει να το «σκάσει» η Λόρα σε εκδρομή

Το παζλ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα προσπαθούν να λύσουν οι Αρχές, ενώ όλο και περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του κοριτσιού έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, η 16χρονη, η οποία παραμένει άφαντη για έκτη μέρα, φέρεται να είχε προσπαθήσει ακόμη δύο φορές να εξαφανιστεί ενώ βρισκόταν στην Ισπανία. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega, η Λόρα προσπάθησε να φύγει άλλες 2 φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, την πρώτη φορά δεν μπήκε στο μετρό με αποτέλεσμα να τρέξουν οι καθηγητές της και να την σύρουν μέσα στο βαγόνι. Τη δεύτερη φορά δεν ακολούθησε τους καθηγητές της στην πύλη του αεροδρομίου, τη στιγμή που ήταν να επιστρέψουν πίσω στην Πάτρα. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής που μίλησε για τη μυστήρια εξαφάνιση, υποστήριξε πως ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η Λόρα να καθοδηγείται από κάποιον ενήλικα.

«Με κάποιον επικοινωνεί»

«Η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, υπάρχει ένα μικρό καφενεδάκι στο οποίο μπήκε μέσα η κοπέλα, πήγε τουαλέτα και αφού βγήκε, ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο “Παίδων”. Ίσως ήταν σημείο συνάντησης, και να μην εμφανίστηκε κάποιος εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι», είπε.

«Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος; Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία. Χθες επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν 2 χρόνια η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα. Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στην Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Την μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και την μάζεψαν. Την δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω», συνέχισε.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας έχει φτάσει στην Αθήνα, αναζητώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ανήλικη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της, με το τελευταίο στίγμα να εντοπίζεται στη Λεωφόρο Θηβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι η Λόρα έχει φύγει από τη χώρα.

Ψώνιζε στο Γουδί

Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοιότητας το Star, δείχνει την 16χρονη να ψωνίζει σε μίνι μάρκετ στου Γουδή, κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Σε μικρή απόσταση από το σημείο εντοπίστηκε και η σχολική της τσάντα.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται η Λόρα λίγα λεπτά μετά την άφιξή της στην Αθήνα. Έχει αλλάξει ρούχα, φοράει καπέλο τζόκεϊ και την κουκούλα του μπουφάν, ενώ κρατά μία νέα μαύρη τσάντα περασμένη στον λαιμό. Τα συγκεκριμένα ρούχα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα είχε αγοράσει λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί.

Όπως αποκαλύπτει φίλη της μιλώντας στο STAR, η Λόρα της είχε ζητήσει να φυλάξει στο σπίτι της τα ρούχα αυτά. «Μία μέρα πριν εξαφανιστεί είχαμε βγει μία βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει μία φίλη της, ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης να κρατήσω μία τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα που είχε αγοράσει: ένα μαύρο μπουφάν, ένα μαύρο καπέλο και μία μαύρη τσάντα. Ήταν πάρα πολύ κλειστή. Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο καθόταν μόνη της. Είχε πει πολλές φορές, όταν δεν γινόταν κάτι, ότι ήθελε να πεθάνει».

Κάλεσε ραδιοταξί για «φίλη» της - Η αινιγματική ανάρτηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το κινητό της φίλης της κάλεσε ταξί, προσποιούμενη ότι έκλεινε ραντεβού για την υποτιθέμενη φίλη της, την Άννα. Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται η ίδια να λέει:

ΛΟΡΑ: Γεια σας.

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ: Γεια σας, παρακαλώ.

ΛΟΡΑ: Θα ήθελα ένα ταξί για αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί.

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ: Πού να έρθει;

ΛΟΡΑ: Για Κολλιός Ρίο και να πάει Αθήνα. Είναι ένα καφέ.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και τις αναρτήσεις της Λόρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είχε προχωρήσει σε κοινοποιήσεις που αναφέρονταν σε φόβο και κακομεταχείριση, ενώ σε μία από αυτές έγραφε: «Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει».